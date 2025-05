Israel anuncia haber bombardeado el distrito del Palacio Presidencial de Siria

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, han anunciado este viernes que el Ejército ha llevado a cabo un ataque «cerca del Palacio Presidencial» de Siria, que se encuentra en la capital, Damasco, después de los enfrentamientos entre la minoría drusa y y combatientes progubernamentales sirios.

«Este es un claro mensaje al régimen sirio: no permitiremos el envío de fuerzas al sur de Damasco ni ninguna amenaza a la comunidad drusa«, han indicado en un comunicado conjunto recogido por 'The Times of Israel'.

Los combates, que se han saldado con un balance provisional de 75 muertos, estallaron tras la publicación en redes sociales de un mensaje considerado insultante hacia el profeta Mahoma, atribuido a un clérigo druso, lo que derivó en una campaña de «incitación sectaria» que ha llevado incluso a Israel a lanzar bombardeos cerca de Damasco y a exigir a las autoridades que garanticen la protección de los drusos.