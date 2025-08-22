Suscribete a
ABC Premium

Israel amenaza con dejar Ciudad de Gaza en ruinas si Hamás no se desarma y entrega a todos los rehenes

«Las puertas del infierno pronto se abrirán sobre los asesinos y violadores de Hamás», advierte el ministro de Defensa israelí

La ONU declara oficialmente la hambruna en Ciudad de Gaza a las puertas de la invasión de Israel

Los israelíes estiman que quedan 20 rehenes vivos y 30 muertos en manos de las facciones palestinas y los sitúan en la Ciudad de Gaza
Los israelíes estiman que quedan 20 rehenes vivos y 30 muertos en manos de las facciones palestinas y los sitúan en la Ciudad de Gaza AFP
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La declaración de hambruna lanzada por la ONU no frenó los duros bombardeos sobre amplias zonas de Ciudad de Gaza. Miles de vecinos tuvieron que escapar y se dirigieron a los barrios más próximos a la playa. Al menos 60 personas perdieron la vida, ... 36 de ellas en Ciudad de Gaza, según fuentes médicas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app