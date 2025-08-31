Israel afirma haber asesinado al portavoz del brazo armado de Hamás

Israel informó el domingo que sus fuerzas habían matado al portavoz del ala armada de Hamás en un ataque en Gaza ocurrido el día anterior, siendo esta la última baja entre los altos mandos del grupo en una guerra que se ha prolongado por casi dos años.

«El portavoz terrorista de Hamás, Abu Obeida, fue eliminado en Gaza», declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en una publicación en X, después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu anunciara previamente que había sido objetivo de un ataque.

Durante 23 meses de combates devastadores en la franja de Gaza, Israel ha desmantelado el liderazgo de Hamás, afirmando que su objetivo es erradicar al grupo armado y recuperar a los rehenes capturados por militantes palestinos en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra.

Noticia Relacionada La prensa internacional condena los 250 crímenes de periodistas en la Franja de Gaza Ander Azpiroz Reporteros sin Fronteras reclama el acceso de los periodistas extranjeros y que se ponga fina a «una matanza jamás regisgtrada en la historia reciente»

En tierra, al amanecer del domingo, humo se elevaba sobre la ciudad de Gaza mientras los residentes inspeccionaban los daños en una tienda de campaña destruida por un ataque, con mantas ensangrentadas esparcidas entre los escombros.

Ashraf Abu Amsha, un palestino desplazado que se refugia en la zona, dijo que «el horror, el miedo, la destrucción y el fuego estallaron en todas las tiendas».

Las fuerzas israelíes se están preparando para una ofensiva para tomar la ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio palestino, intensificando los bombardeos en los últimos días y advirtiendo sobre una evacuación inminente.

Hamás, por su parte, no ha comentado sobre la muerte de Abu Obeida, cuyo nombre real, según el ejército israelí, es Hudaifa al-Kahlut.

דובר טרור החמאס אבו עוביידה חוסל בעזה, ונשלח לפגוש את כל מסוכלי ציר הרשע מאיראן, עזה, לבנון ותימן בתחתית הגיהינום.



ברכות לצה"ל ולשב"כ על הביצוע המושלם.



בקרוב, עם התגברות המערכה על עזה, יפגוש שם עוד רבים משותפיו לפשע - מרצחי ואנסי החמאס. pic.twitter.com/e6cb0CRLYy — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 31, 2025

Desde el inicio de la guerra, Abu Obeida había emitido decenas de discursos televisados, siempre vestido con uniforme militar y una kufiya roja que ocultaba su rostro, además de publicar mensajes de audio, comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales.

Iman Rajab, residente del campamento de desplazados cerca de la ciudad de Gaza que, según los habitantes, fue atacado por Israel durante la noche, dijo a AFP: «Ahora tenemos miedo de la noche y de dormir en nuestras tiendas».

«Rezamos a Dios para que la guerra termine porque estamos muy cansados del desplazamiento, el miedo y el hambre», añadió Rajab.

La gran mayoría de los más de dos millones de habitantes de la franja de Gaza han sido desplazados al menos una vez durante la guerra.

La ONU estima que cerca de un millón de personas viven actualmente en la ciudad de Gaza y sus alrededores, donde se ha declarado hambruna.

La agencia de defensa civil de Gaza informó que los ataques y disparos israelíes en todo el territorio el domingo dejaron al menos 24 muertos, 15 de ellos cerca de puntos de distribución de ayuda.

Consultado por AFP, el ejército israelí pidió coordenadas para verificar los informes de la agencia.

Las restricciones mediáticas en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas impiden a AFP verificar de forma independiente las cifras y detalles proporcionados por la agencia de defensa civil o el ejército israelí.

La muerte de Abu Obeida se suma a una serie de ataques dirigidos contra altos mandos de Hamás, incluido el líder Yahya Sinwar, acusado por Israel de ser el autor intelectual del ataque de 2023.

Las operaciones israelíes también han matado al jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, al líder del ala armada Mohammed Deif y a otros comandantes y figuras políticas, debilitando considerablemente al movimiento islamista.

También el domingo, Hamás confirmó la muerte de Mohammed Sinwar, considerado líder del grupo en Gaza, más de tres meses después de que Israel afirmara haberlo matado en un ataque aéreo.

El ataque de Hamás en octubre de 2023 contra Israel provocó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes.

De los 251 rehenes capturados durante el ataque, 47 siguen retenidos en Gaza, y se cree que unos 20 están vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha causado la muerte de al menos 63.459 palestinos, la mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamás, que la ONU considera fiables.