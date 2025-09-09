Israel acepta la propuesta de Trump para un alto el fuego en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, ha desvelado este martes durante su reunión con el mandatario croata, Andrej Plenković, que Israel ha aceptado la propuesta de Trump para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Sa'ar ha explicado que dicha plan ha sido aprobado bajo dos coindiciones: «El regreso de nuestros rehenes. Todavía hay 48 rehenes en cruel cautiverio en Gaza»; y que «Hamás debe deponer las armas».

Trump informó el domingo que dicho plan aseguraría la liberación de rehenes y un final victorioso: el fin del conflicto. De acuerdo a las claúsulas del pacto, los 48 rehenes israelíes, tanto fallecidos como vivos, tendrían que ser devueltos en las primeras 24 horas del alto el fuego.

Por su parte, Israel cancelaría su ofensiva de «capturar la ciudad de Gaza». Además, el Gobierno de Netanyahu excarcelaría a los prisioneros y detenidos palestinos que actualmente cumplen condena perpetua.

La propuesta estadounidense también expone que una vez declarado el alto el fuego, las negociaciones entre Israel y Hamás se realizarán bajo el liderazgo de Trump y en ese transcurso no se podrá reanudar ningún combate.

El pasado domingo, el grupo terrorista Hamás alegó al periódico saudí 'Asharq al Awsat' que la propuesta estadounidense estaba repleta de «muchas trampas y obstáculos que deben ser desmantelados». Sin embargo, explicó que estaban centrados en llegar a un acuerdo que les proporcionase el fin de la guerra.