Irán rechaza el «corredor de Trump» incluido en el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán

El asesor del líder supremo iraní, Ali Akbar Velayati, describe que este nuevo trayecto es «un complot político contra Irán y otros países vecinos»

Irán se opone a la creación de un corredor apoyado por Estados Unidos e incluido en el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. El Gobierno iraní avisó que la ruta propuesta se convertirá en un «cementerio» para los mercenarios del presidente estadounidense, Donald Trump, según recoge EFE.

El acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán incluye como una de sus bases la reapertura de un corredor que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio. Dicho trayecto llevará el nombre de la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) y será desarrollada exclusivamente por Estados Unidos.

Sin embargo, Irán siempre se ha opuesto a la apertura de la ruta, conocida hasta ahora como corredor Zanguezur, incluso cuando estaba impulsado por Rusia, y ahora su opinión no ha cambiado, cuando además supone la potencial presencia estadounidense muy cerca de sus fronteras.

«Irán no lo permitirá», aseguró Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, a la agencia Tasnim. El político calificó la ruta como «un complot político contra Irán y otros países vecinos» y vaticinó su fracaso. «Un corredor así se convertiría en un cementerio de los mercenarios de Donald Trump y no en un trayecto de la propiedad del presidente estadounidense», afirmó Velayati.

Teherán ya se opuso en el pasado a la reapertura del corredor y en septiembre convocó al embajador de Rusia en suelo iraní después de que Moscú apoyase la apertura de la ruta, a pesar de que es uno de sus principales aliados.

La apertura del corredor es una de las claves del acuerdo y la Casa Blanca ha afirmado que el corredor de transporte «permitirá una conectividad sin obstáculos entre ambos países, respetando la soberanía, la integridad territorial y el pueblo de Armenia».

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmaron el viernes en la Casa Blanca un acuerdo que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.