Suscribete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
Turno para Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía

Irak comienza su jornada electoral con la economía y los servicios públicos en el centro del debate

Los iraquíes persisten en demandar del Gobierno unas condiciones de vida mínimamente aceptables, mientras el bloque chíi parte como favorito

¿Van a entregar las armas los kurdos?

Preapración de urnas para los colegios electorales iraqués
Preapración de urnas para los colegios electorales iraqués rr.ss.

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este martes a las 7.00 horas (hora local, 5.00 horas en la España peninsular) han abierto los 8.703 colegios electorales habilitados para la votación en las elecciones legislativas de Irak, donde están llamados a las urnas más de 20 millones de electores, ... ha indicado la Comisión Electoral iraquí y recoge Europa Press.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app