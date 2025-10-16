Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

Investigan la presencia de una esvástica en la oficina de un diputado republicano

El símbolo nazi se podía ver detrás de su cara durante una videoconferencia junto otras imágenes con memes sobre Ohio y la primera página de la Constitución de EE.UU

«Amo a Hitler»: crisis en las juventudes del Partido Republicano por chats racistas y xenófobos

Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro

Investigan la presencia de una esvástica en la oficina de un diputado republicano
Redes sociales
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una captura de una videoconferencia en la que participaba un miembro de la oficina de un diputado republicano ha provocado la última polémica en el Congreso de EE.UU.: en la imagen, que este miércoles corrió como la pólvora en redes sociales, se veía ... una bandera de EE.UU. con las barras de la enseña nacional alteradas para hacer la forma de una esvástica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app