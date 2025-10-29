Suscribete a
Investigan la muerte de una mujer de 80 años que fue abandonada en una isla desierta por el crucero en que viajaba

Ha ocurrido en Lizard Island (Australia), cerca de la Gran Barrera de Coral

Lizard Island, donde murió la mujer
Lizard Island, donde murió la mujer

Una mujer de 80 años ha sido hallada muerta en una isla remota de la Gran Barrera de Coral después de que el crucero en el que viajaba la dejara atrás. La desaparición de la anciana fue reportada a última hora del pasado ... sábado a la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) y su cuerpo fue localizado unas horas después.

