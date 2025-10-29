Investigan la muerte de una mujer de 80 años que fue abandonada en una isla desierta por el crucero en que viajaba

Una mujer de 80 años ha sido hallada muerta en una isla remota de la Gran Barrera de Coral después de que el crucero en el que viajaba la dejara atrás. La desaparición de la anciana fue reportada a última hora del pasado ... sábado a la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) y su cuerpo fue localizado unas horas después.

El director ejecutivo de Coral Expeditions -la empresa responsable gestora del crucero-, Mark Fifield, confirmó la «trágica muerte» de un pasajero del barco durante una excursión a la isla. Asimismo, señaló que se había notificado la ausencia de la anciana a las autoridades, que empezaron a buscarla «por tierra y mar», tal y como recoge el medio australiano ABC.

La mujer había estado haciendo senderismo en Lizard Island, una isla desierta australiana, con otros pasajeros del crucero Coral Adventurer el sábado, pero se cree que se separó del grupo para descansar. El barco zarpó de allí al atardecer, pero regresó varias horas después cuando la tripulación se percató de la desaparición de la mujer. Un amplio operativo de búsqueda localizó su cuerpo el domingo por la mañana.

Se trataba de la primera parada de un crucero de 60 días alrededor de Australia, cuyos billetes cuestan decenas de miles de dólares para el viaje, tal y como ha informado la cadena de televisión británica BBC.

La AMSA ha informado de que está investigando el caso, y que se reuniría con la tripulación del barco a finales de esta semana para aclarar lo sucedido.