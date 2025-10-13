Intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en directo: última hora del alto el fuego en Gaza, liberación de prisioneros y cumbre con Trump hoy

Israel y Hamás intercambian rehenes este lunes como parte del plan para un alto el fuego propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este canje se producirá horas antes de que el mandatario copresida una cumbre de paz en Egipto.

En concreto, se ... liberarán los 48 rehenes israelíes -vivos y muertos- que quedan en Gaza, así como 2.000 palestinos que se encuentran en cárceles de Israel.

07:21 El brazo armado de Hamás asegura estar «comprometido» con el acuerdo de alto el fuego, siempre que «Israel se adhiera a este»

07:18 «Guy fue entregado a la Cruz Roja, estamos emocionados de abrazarlo», afirma el padre del rehén Guy Gilboa Dalal al medio israelí 'Haaretz'

07:12 Siete de los rehenes israelíes, entregados a la Cruz Roja, informan medios israelíes

07:11 Cruz Roja asegura haber iniciado «una operación multifase» para supervisar la liberación de rehenes y prisioneros

07:08 Trump, exultante rumbo a Israel: «Quizá yo no vaya al cielo, pero he mejorado la vida de mucha gente» Subido al Air Force One, rumbo a Oriente Próximo para rubricar el acuerdo que ha impulsado entre Israel y Hamás para parar la guerra en Gaza, Donald Trump se sentía este domingo por la tarde -al filo de la medianoche en España- cerca del cielo. Tanto por la altura alcanzada por el avión presidencial, como por el logro diplomático formidable de conseguir la liberación de los rehenes israelíes, el repliegue militar en Gaza y la entrada masiva de ayuda humanitaria, muy necesitada en la Franja tras dos años de guerra cruenta y de abusos contra la población civil palestina. Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York.

07:06 La Cruz Roja llega al primer puesto de liberación de rehenes, según informa la prensa israelí

07:00 Hamás publica la lista de prisioneros palestinos que serán liberados en acuerdo con Israel El grupo islamista ha hecho pública la lista de más de 1.900 prisioneros palestinos que, según afirma, serán liberados tras el acuerdo de alto el fuego.

06:54 La Cruz Roja, preparada para la recepción de los rehenes El Ejército de Israel afirma que la Cruz Roja se encuentra en el punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza donde varios rehenes (seis según los medios locales) serán transferidos a su custodia.

06:48 Seis rehenes serán liberados a las 7.00 de la mañana Seis rehenes serán liberados a las 7.00 de la mañana (8.00 hora local) en el norte de la Franja, según la prensa israelí. Serán Matan Angrest, los hermanos Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor y Omri Miran.

06:36 El intercambio comenzará a las 7.00 en el norte de Gaza La Fuerzas Armadas de Israel han comunicado que el intercambio de prisioneros comenzará a las 7.00 hora española (8.00 de la mañana en Israel)

06:27 Europa, principal donante de ayuda a los palestinos, se resigna a un papel menor La Unión Europea ha sido tradicionalmente y con diferencia el principal donante de ayuda para la población palestina, desde todos los puntos de vista. Y sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos ha llevado a que en la formalización del acuerdo que ha puesto fin, al menos provisional, al trágico derramamiento de sangre en Gaza, la participación europea será prácticamente anecdótica. El conflicto de Gaza ha introducido tensiones formidables en las líneas de consenso de la política exterior comunitaria, se ha dilapidado el capital político que hubiera supuesto un reconocimiento conjunto de Palestina y no por países y las relaciones con Israel se han deteriorado hasta un punto no conocido en Bruselas. Una información de Enrique Serbeto, corresponsal en Bruselas.

06:25 Los convoyes de la Cruz Roja se preparan para recoger a los rehenes Los convoyes de la Cruz Roja en Gaza se están ubicando para recoger a los rehenes israelíes, según declaró un funcionario involucrado en la operación a Reuters.

06:23 El brazo armado de Hamás publica los nombres de los 20 rehenes supervivientes de Gaza que serán liberados. El brazo armado de Hamás publicó el lunes una lista de 20 rehenes supervivientes retenidos en Gaza, cuya liberación se espera como parte de un acuerdo alcanzado con Israel. Los rehenes, mencionados por las Brigadas Ezzedine al-Qassam en su canal de Telegram, se encuentran entre los 48 cautivos, tanto vivos como fallecidos, que se encuentran en poder de militantes palestinos en Gaza.

06:22 El presidente israelí condecora a Trump con la Medalla de Honor El presidente de Israel, Isaac Herzog, entregará la 'Medalla de Honor Presidencial de Israel' a su homólogo estadounidense, Donald Trump, «en reconocimiento a sus esfuerzos por el regreso de los rehenes», que se espera que tenga lugar en las próximas horas en el marco de la propuesta del inquilino de la Casa Blanca para el futuro de la Franja de Gaza.

06:22 Pese al futuro incierto de Gaza, el mundo se rinde en Egipto al éxito diplomático de Trump Donald Trump recibirá este lunes algo que pocos presidentes de EE.UU. han logrado: un paseo triunfal en Oriente Próximo. Una información de Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York.