Suscribete a
ABC Premium

Un insulto sexista del líder del principal sindicato italiano a Giorgia Meloni crea una fuerte polémica

La primera ministra responde con dureza: «La izquierda cuando critica a una mujer, por falta de argumentos, la llama prostituta»

Atentado en Italia contra un periodista de investigación de la RAI: una bomba destruye su coche y el de su hija frente a su casa

La mandataria italiana, Giorgia Meloni, fue acusado por el secretario general de la CGIL de «no mover ni un dedo» ejercer de «cortesana de Trump» tras la estancia del presidente estadounidense en el país
La mandataria italiana, Giorgia Meloni, fue acusado por el secretario general de la CGIL de «no mover ni un dedo» ejercer de «cortesana de Trump» tras la estancia del presidente estadounidense en el país Afp
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Maurizio Landini, secretario general de la CGIL, lanzó el enésimo ataque político a la primera ministra, pero esta vez acabó provocando una fuerte polémica. En televisión, interrogado sobre el papel de Giorgia Meloni en la crisis de Gaza, afirmó que la primera ministra «se ... limitó a hacer la cortesana de Trump» y «no movió un dedo». El propio presentador le advirtió en directo: «Cortesana es un término sexista, se lo van a reprochar». Landini intentó rectificar: «Quise decir que estuvo a la corte de Trump».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app