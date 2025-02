Inquietud en la UE y la OTAN ante el incierto veredicto de las urnas

La inédita reunión formal entre los representantes del Consejo Europeo, el Servicio de Acción Exterior de la UE y los embajadores de todos los países miembros hace poco más de una semana, para analizar la marcha de la campaña norteamericana, refleja claramente la inquietud en ... las instituciones europeas ante las incógnitas que plantean las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Una eventual victoria de Donald Trump no sería un elemento desconocido porque en Bruselas se tiene muy en cuenta la desastrosa experiencia de su primer mandato, mientras que la incógnita que representa la continuidad de la actual Administración que representa Kamala Harris no es tampoco ninguna fuente de tranquilidad. Y la opción de un resultado incierto o disputado que llevase a situaciones de caos en Estados Unidos, que es una opción que no se descarta en la UE, añade aún más incertidumbre.

Los responsables europeos seguirán los resultados del martes con la mente puesta en los principales escenarios geopolíticos: la guerra de Ucrania, que es el elemento más importante para la seguridad estratégica de la UE y las relaciones con China, que se ha convertido en el factor esencial de la economía mundial. Los cuatro años de presidencia de Trump han proporcionado suficiente experiencia para que en Bruselas se hayan tomado decisiones tan relevantes como la de la creación de un puesto de comisario de Defensa. De alguna manera, el paso del empresario por la Casa Blanca había servido de revulsivo para que los europeos tomasen conciencia de que sea cual sea el rumbo de la política norteamericana, la UE necesita fortalecerse a si misma, sobre todo en el campo de la seguridad. Desde la Comisión el único criterio transversal sería la reducción de tensiones en cualquier caso, para no seguir dañando a la economía europea, que ha entrado en una especie de letargo después de la sucesión de catástrofes que empezaron con la pandemia de Covid-19 y que siguen desde el inicio de la invasión de Ucrania. Ante la amenaza nuclear Por supuesto, el elemento central ahora de toda la política europea es sin duda la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Si Kiev perdiese el apoyo militar norteamericano, la situación sería terrible para los europeos, que deberían hacer frente en solitario a una potencia nuclear como Rusia. El único resultado tranquilizador para Bruselas sería una derrota del dictador ruso Vladímir Putin y cualquier otro desenlace sería catastrófico para todos los países de Europa oriental, que sentirían la proximidad de los tanques rusos. No hay que olvidar que incluso dos países tradicionalmente neutrales como Suecia y Finlandia se apresuraron a entrar en la OTAN a causa de esta amenaza. Es evidente que una victoria del empresario republicano podría cambiar el escenario europeo de seguridad. La perspectiva de un aumento de esas tensiones es tan real que John Bolton, que ya fue secretario de Estado con Trump en su primera etapa, ha afirmado que la retirada de Estados Unidos de la OTAN «es una posibilidad real» en un eventual segundo mandato de Trump, lo que «sería un golpe terrible para los intereses de Estados Unidos y de los países occidentales en general». Pero el interés que ha demostrado Biden por Europa tampoco ha servido para inmunizar esa alianza. En sus cuatro años de mandato, el actual presidente ha viajado con frecuencia a esta orilla del Atlántico y siempre ha lanzado mensajes claros respecto a la fortaleza de la alianza con el Viejo Continente, y aunque ha mantenido el tradicional enfoque basado en las relaciones bilaterales con cada país, nunca ha tenido posiciones hostiles hacia la UE. En su época de vicepresidente de Barack Obama llegó incluso a pronunciar un discurso en el Parlamento Europeo. Sin embargo, a la candidata demócrata no se le conocen ni inclinaciones favorables ni desfavorables porque su papel en política exterior ha sido prácticamente desconocido durante este último mandato de Biden y no se conocen sus planes para los principales conflictos como el de Ucrania o el de Oriente Próximo.. Proteger sus intereses ¿Qué puede hacer la Unión Europea para proteger sus intereses? Uno de los comisarios más veteranos como es el eslovaco Maros Sefcovic, que ha estado en los equipos de José Manuel Durao Barroso, Jean-Claude Juncker y Von der Leyen, y que va a ser el próximo comisario de Comercio, con responsabilidad en la espinosa cuestión de los aranceles, ha dicho en su respuesta por escrito al Parlamento Europeo sobre su propio nombramiento que se compromete a llevar a cabo «una defensa asertiva» de los intereses europeos sin dejar de buscar «soluciones amistosas». Es decir que en cualquier caso no será el primero en plantear un gesto hostil hacia Trump en caso de que vuelva a la Casa Blanca o para defender al mercado europeo de lo que define como «externalidades negativas del modelo económico y la política industrial china impulsados por el Estado». Esta visión en la que Europa se sitúa en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y China se considera ahora la más realista y de algún modo se dirige hacia una confrontación con el polo en el que están Rusia y cada vez más claramente la propia China. Para Europa, obligada a defenderse, resulta ahora más difícil mantener su propia política sea quien sea el vencedor de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

