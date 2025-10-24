Suscribete a
Las inmensas reservas de petróleo y gas que alimentan la maquinaria militar rusa

Moscú dice ser inmune a las sanciones occidentales contrasus recursos naturales

La UE también anuncia nuevas sanciones a Rusia y prohíbe la importación de gas natural

Un petrolero se acerca a una plataforma rusa en el Caspio
Un petrolero se acerca a una plataforma rusa en el Caspio Afp
Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

La Estrategia Energética Rusa cifra las reservas de petróleo del país en 31.300 millones de toneladas, una cantidad que le convierte el segundo país del mundo tras Estados Unidos y el productor del 10% del crudo mundial. En sus entrañas cuenta con ... el 15% de las reservas globales. Según este documento oficial, el suministro podría mantenerse al menos los próximos 65 años. Sin embargo, las sanciones de los países occidentales pueden mermar la capacidad de Rusia para exportar petróleo y, en consecuencia, debilitar su maquinaria de guerra, que se nutre de los beneficios de exportar estos recursos.

