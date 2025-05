India culpa a Pakistán del ataque con drones en un aeropuerto de Cachemira

Fuentes militares han informado de grandes explosiones provocadas por drones han alcanzado el aeropuerto de Jammu en la tarde de este jueves, una ciudad clave en la parte controlada por la India del territorio disputado de Cachemira.

Shesh Paul Vaid, ex director general de la policía de Jammu y Cachemira, también escribió en las redes sociales que se habían producido «fuertes explosiones». Asimismo, usuarios de redes sociales han publicado vídeos donde se aprecian las luces de los drones en la oscuridad de la noche.

Noticia Relacionada Al menos 38 muertos tras la escalada bélica entre la India y Pakistán por la disputada Cachemira Jaime Santirso Ejército de Pakistán dice que derribó cinco aviones indios en el espacio aéreo de India

Fuentes militares consultadas por Reuters hablan de un posible ataque por parte de Pakistán, un país con el que mantiene una escalada bélica desde el atentado terrorista en Cachemira, el 23 de abril de este año. El latente conflicto embre ambas potencias, que ha vuelto en forma de violencia, deja ya al menos 38 muertos.

La fuente de seguridad, que no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación, no pudo precisar la causa de las explosiones, pero éstas se produjeron mientras India y Pakistán se acusaban mutuamente de llevar a cabo oleadas de ataques con aviones no tripulados.