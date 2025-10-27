Los incomprensibles tweets de Petro que dan la victoria al progresismo frente al triunfo de Milei

Milei, quien tildó la noche de ayer como «histórica», habló de «los 10 millones de argentinos que nos han votado». Además, lanzó un útimo mensaje acerca del futuro del país: «Hoy comienza la construcción de la Argentina grande».
El triunfo del oficialismo, una corriente ultraliberal y opuesta a las ideas de progresismo que apoya Petro, se materializó en los resultados. El presidente colombiano por su parte difundió dos mensajes en su red social X donde felicita al progresismo, a pesar de su notoria derrota, y justifica la correlación entre Buenos Aires y Bogotá.
El líder de Colombia ha difundido un mensaje haciendo referencia a los resultados de la victoria del oficialismo donde ha expuesto que «en Argentina también es el progresismo el mayoritario». Petro sugiere que a pesar del triunfo de Milei, una parte significativa de la sociedad argentina sigue siendo progresista.
Asimsimo, el colombiano añade una crítica directa al presidente argentino: «Después de las candilejas viene la realidad». Con esta frase el líder de Colombia hace una metáfora a los problemas estructurales de Argentina. Finalmente, Petro juzga la política argentina: «Pero insistir en el anacronismo del neoliberalismo solo llevará a la victoria a los grandes frentes populares del cambio». Alude al fracaso y a la necesidad de un futuro progresista.
Sin embargo, esta publicación no ha sido la única por la que Petro ha mostrado su propia interpretración a los resultados de Argentina. El mandatario ha reposteado un mensaje de felicitación a Milei de otro usuario y ha rematado su propia opinión: «El progresismo triunfó en Argentina». La frase ha estado expuesta a polémica y usuarios de la red social han bromeado y criticado las palabras del colombiano.
