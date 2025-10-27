Suscribete a
ABC Premium

Los incomprensibles tweets de Petro que dan la victoria al progresismo frente al triunfo de Milei

El líder colombiano critica el futuro y las políticias del aliado de Trump tras el éxito del argentino en las legislativas: «Después de las candilejas viene la realidad»

EE.UU. sanciona a Petro y a su círculo íntimo, y le acusa de «aliado» de Maduro y del cártel de los Soles

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la clausura del 7º Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en Cartagena (Colombia), el 13 de agosto de 2022
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la clausura del 7º Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en Cartagena (Colombia), el 13 de agosto de 2022 efe

Clara Luque

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha asegurado este lunes a través de unas publicaciones en su red social X que en Argentina «triunfó el progresismo». Estas afirmaciones del mandatario colombiano distan de la realidad de los resultados de las legislativas argentinas, que ... concedieron la victoria al oficialismo liderado por Javier Milei.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app