Los andamios de bambú en Hong Kong: una tradición que resultó letal

Junto otros factores, como el aislante empleado y la alta densidad de población, las estructuras de madera empleadas en el complejo de rascacielos incendiado alimentaron el fuego y complicaron el rescate de los atrapados

Detienen a tres personas por el incendio en un complejo de rascacielos de Hong Kong que ha causado 94 muertos

«Hubo una cadena de negligencias»: el infierno de Hong Kong bajo la sombra de la corrupción

Esta fotografía, tomada el 12 de septiembre, muestra a trabajadores instalando andamios de bambú en un bloque de apartamentos en Hong Kong
Sunmin Moon

El incendio que arrasó este miércoles el complejo residencial Wang Fuk Court en Hong Kong, que ha dejado has dejado hasta ahora 94 muertos, 76 heridos y decenas de desaparecidos, se habría propagado de forma explosiva debido a los tradicionales andamios de bambú y ... a los materiales inflamables presentes en estos edificios antiguos y densamente habitados, según las autoridades de Hong Kong.

