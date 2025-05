De qué ideología es Victor Ponta y cuál es su programa electoral en las elecciones de Rumania

El ex primer ministro Victor Ponta, de 52 años, se presenta a la carrera por las presidenciales de este 4 de mayo en Rumanía tras la anulación de los comicios de 2024 por acusaciones de injerencias rusas. Según las encuestas para las elecciones, Ponta tiene posibilidades de llegar a la segunda vuelta junto con el candidato de extrema derecha George Simion. Y Reuters señala que este aspirante era un ministro de izquierdas cuyas políticas se han tornado ultranacionalistas.

Fue primer ministro de Rumania entre el 7 de mayo de 2012 y el 5 de noviembre de 2015, después de que dimitiera Mihai Razvan Ungureanu. Asimismo, la agencia de noticias detalla que Ponta renunció como primer ministro en 2015 después de un incendio mortal en una discoteca. Y su primera candidatura presidencial en 2014 se vio frustrada por los obstáculos burocráticos de su gobierno para el voto de los rumanos en el extranjero.

En esta campaña dice apoyar lo que él llama un «cambio radical» que está teniendo lugar en Estados Unidos. «Debemos ser simplemente pragmáticos y entender que en Washington las cosas han cambiado fundamentalmente y que podemos tener una relación basada en criterios diferentes: pragmatismo, interés común y colaboración militar», dijo Ponta. «Gracias a Dios que juego al golf, y gracias a Dios que no le gano al presidente Trump. Me gana por poco, pero me gana», añadió en una entrevista con Reuters.

Reforma constitucional

Los medios rumanos se hacen eco de que Ponta propone que los resultados de los referendos sean obligatorios y no puedan ser obviados por el Parlamento o la Corte Constitucional, fortaleciendo en el proceso la participación ciudadana en decisiones clave. Busca así restaurar la confianza en las instituciones mediante reformas legales y políticas que refuercen el control nacional sobre decisiones fundamentales.

Economía

Ponta dice que Rumania tiene actualmente el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea, con un 9,3% del PIB, seguido por la tasa mucho más baja de poco más del 5% del segundo estado con problemas similares. Califica la situación de alarmante, y deja como legado a los rumanos y a las generaciones futuras la obligación de pagar enormes tasas de interés.

El candidato propone una congelación de los impuestos con una moratoria política que congele el IVA y otros impuestos hasta finales de 2026, buscando estabilidad fiscal y confianza empresarial. Asimismo, desea restablecer beneficios fiscales para sectores clave como la agricultura, la construcción y la tecnología de la información.

Política social

También habla de que las pensiones se indexarán correctamente, de acuerdo con la ley, y que cada pensionista se beneficiará de protección permanente por parte del Estado. El ex primer ministro promete modernizar el sistema de salud, garantizando el acceso de todos a atención médica de calidad, medicamentos y condiciones dignas en los hospitales.

Apela por una defensa de la familia tradicional. Se opone a la legalización de las uniones civiles entre personas del mismo sexo, defendiendo que la familia tradicional es el verdadero núcleo de la sociedad.

Defensa nacional y política exterior

Propone castigos más duros y quiere penas de prisión perpetua para líderes de cárteles de drogas y grandes redes de corrupción, como medida ejemplar contra la impunidad. Además, busca fortalecer la defensa mediante el impulso en el desarrollo de la base aérea de Mihail Kogălniceanu como la principal inversión en seguridad nacional. Y aboga por aumentar el gasto en defensa por encima del 3% del PIB.

En materia de política exterior propone una suspensión de las importaciones de productos agroalimentarios ucranianos hasta finales de 2025 para proteger la producción agrícola local. Ponta también ha recalcado que Rumania ha ayudado a exportar aproximadamente 29 millones de toneladas de grano ucraniano a través de su puerto en el Mar Negro. Convirtiéndose en la principal ruta de salida alternativa de Ucrania. Pero dijo a Reuters que «en los últimos años ha habido una política de favorecer el grano ucraniano en términos de acceso a las instalaciones portuarias, en detrimento del grano rumano, y los agricultores de Rumanía se han visto muy afectados por ello».

Aunque aclaró que si respetaría otras medidas como el tránsito de armas y el entrenamiento de pilotos ucranianos. Y señala que en lo que se refiere a la Unión Europea y la OTAN se centrará en apoyar la adhesión a la UE de Moldavia y los Balcanes Occidentales. Quiere centrarse en las asociaciones estratégicas con Polonia y Turquía, la principal potencia militar en el Mar Negro.