Los hutíes apuntan a un fin de sus ataques contra buques mientras se respete el alto el fuego en Gaza

Los hutíes de Yemen han apuntado este martes a un posible fin de sus ataques contra buques relacionados con Israel en el mar Rojo y el golfo de Adén en el marco del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, si ... bien han advertido de que retomarán este tipo de operaciones y los ataques contra Israel si el Ejército israelí ataca el enclave palestino.

El nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército de los rebeldes, Yusef al Madani, ha indicado en una carta enviada al brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezeldín al Qasam, que los rebeldes «supervisan de cerca los acontecimientos y declaran que si el enemigo reinicia su agresión contra Gaza, retomarán las operaciones militares contra la entidad sionista y reimpondrán la prohibición de navegación en el mar Rojo y el mar Arábigo».

Al Madani ha reiterado además el apoyo del grupo a las facciones armadas palestinas para «compartir la alegría en la victoria y el consuelo frente a las pérdidas, sin importar los sacrificios que sean necesarios», según ha recogido la cadena de televisión yemení Al Masirah, sin que los hutíes hayan realizado por ahora un anuncio oficial sobre el fin de estas operaciones.

Noticia Relacionada EE.UU. planea el despliegue de la fuerza internacional en Gaza en enero Mikel Ayestaran La formación y despliegue de esta fuerza estará coordinada con Egipto y, sobre todo, Israel, quien tiene la última palabra en todo lo que se refiere a Gaza

En este sentido, ha destacado los lazos entre ambos grupos y sus acciones para «hacer frente al enemigo sionista y sus proyectos agresivos», antes de afirmar que sus relaciones están sustentadas «en una unidad de propósito y destino a la hora de hacer frente al enemigo sionista».

Los insurgentes yemeníes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás.

El Gobierno israelí y el grupo palestino acordaron en octubre aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza, que ha llevado aparejado un alto el fuego en el enclave, si bien Israel ha llevado a cabo decenas de ataques contra la Franja