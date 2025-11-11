Suscribete a
Los hutíes apuntan a un fin de sus ataques contra buques mientras se respete el alto el fuego en Gaza

Los insurgentes yemeníes comenzaron a atacar con drones y misiles el territorio de Israel y buques vinculados con el país en aguas del mar Rojo y del golfo de Adén en respuesta a la ofensiva militar de Israel contra la Franja de Gaza

Israel confirma la recepción del cuerpo de un rehén de manos de Hamás este viernes

Miembros armados de tribus participan en una concentración contra Israel para movilizar a más combatientes, en Saná, Yemen
Miembros armados de tribus participan en una concentración contra Israel para movilizar a más combatientes, en Saná, Yemen efe

Los hutíes de Yemen han apuntado este martes a un posible fin de sus ataques contra buques relacionados con Israel en el mar Rojo y el golfo de Adén en el marco del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, si ... bien han advertido de que retomarán este tipo de operaciones y los ataques contra Israel si el Ejército israelí ataca el enclave palestino.

