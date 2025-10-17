Suscribete a
Los hutíes acusan a personal de la ONU en Yemen de ayudar a Israel en sus ataques contra altos cargos

Guterres rechaza estas declaraciones del líder hutí, que apunta a representantes del Programa Mundial de Alimentos (PMA)

¿Qué mueve a Yemen a atacar a Israel si siempre lleva las de perder?

Miembros hutíes armados.
Miembros hutíes armados. EFE

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdulmalik Badredín al Huti, acusó jueves a los empleados de la ONU retenidos por el grupo de espiar en favor de Israel y en particular denunció su supuesto «papel fundamental» en los ataques de este país ... contra altos cargos de las autoridades hutíes, tras anunciar la muerte del jefe de su Estado Mayor.

