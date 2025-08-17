Suscribete a
La huelga general en Israel no frena la ofensiva sobra la Ciudad de Gaza

Miles de personas se echan a las calles del país para pedir la liberación de los rehenes y el fin de la guerra en Gaza

Familiares de los cautivos de Hamás: «Netanyahu ha emitido una sentencia de muerte a los rehenes con su plan para Gaza»

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Mientras cientos de miles de israelíes pedían un alto el fuego y la liberación de los rehenes en una jornada de huelga general, a muy pocos metros de la llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv los responsables de Defensa debatían la estrategia ... a seguir en la ofensiva contra la Ciudad de Gaza. La reunión de los militares duró seis horas y giró en torno al redespliegue de las fuerzas regulares, la movilización de decenas de miles de reservistas y la evacuación por la fuerza de casi un millón de civiles del mayor centro urbano de la Franja, todo ello mientras Hamás sigue manteniendo rehenes bajo tierra, informó Yediot Ahronot.

