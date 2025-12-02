Suscribete a
«¡Fuera de Honduras. Aquí nadie mira el conteo!»

Grupos afines al oficialismo pusieron a prueba los límites del proceso electoral en Tegucigalpa: irrumpieron en centros clave, intimidaron a periodistas y observadores y forzaron cierres anticipados de urnas

Monedero reaparece como «observador» en Honduras en plena polémica por su cercanía al oficialismo

Un grupo de hombres, algunos con camisetas con el nombre de la candidata oficialista, asaltaron uno de los centros de votación este domingo en Tegucigalpa
David Alandete

Enviado especial a Tegucigalpa (Honduras)

Lo supe en cuanto los vi entrar: la jornada electoral en Honduras no iba a terminar en calma. Llegaron en tropel, sin aviso y con una disciplina casi coreografiada que no dejaba dudas. Seis hombres con camisetas rojas y negras, algunas con un nombre estampado ... en grande: 'Rixi'. Algunos llevaban gorras, otros se habían anudado pañuelos rojos en el brazo. Avanzaron formando un cerco sobre el aula donde estábamos periodistas y observadores internacionales.

