Un hombre mata a una trabajadora de un hotel con un destornillador y baila mientras ella agoniza en el suelo

Un inmigrante identificado como Deng Chol Majek fue declarado culpable del asesinato de Rhiannon Skye Whyte, una joven de 27 años que trabajaba en el hotel Park Inn by Radisson de Walsall, en la región de West Midlands (Reino Unido).

El crimen ocurrió la noche ... del 20 de octubre del año pasado, cuando Majek siguió a Whyte tras finalizar su turno laboral hasta la estación de tren Bescot Stadium, donde la atacó con un destornillador.

The jury was shown this CCTV in the trial of Deng Majek, a Sudanese "asylum seeker" accused of stalking and murdering 27-year-old Rhiannon Whyte, who worked behind the bar at the migrant hotel he was staying in.



The jury was told the footage showed Majek staring at Rhiannon… pic.twitter.com/ahKduC40yd — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) October 15, 2025

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo el acusado observó a la víctima dentro del hotel y luego la siguió a escasa distancia por las calles hasta llegar a la estación.

Según la fiscal Michelle Heeley (KC), Rhiannon hablaba por teléfono con una amiga en el momento del ataque. La conversación se interrumpió tras escucharse gritos, y la llamada se cortó a las 23:19 horas. Minutos después, Majek fue visto huyendo del lugar con el teléfono móvil de la víctima en la mano.

Según indican las autoridades británicas, el conductor del tren que debía abordar Whyte encontró su cuerpo tendido en el andén a las 23:24 horas. Aunque los servicios de emergencia acudieron rápidamente, la joven falleció tres días después en el hospital debido a la gravedad de las heridas.

Posteriormente, las cámaras del hotel captaron a Majek bailando y escuchando música en el aparcamiento, mientras al fondo se observaban las luces de los vehículos de emergencia que acudían a asistir a la víctima.

La Policía británica asegura que la condena se puso en función a la pruebas de ADN, grabaciones de seguridad y testimonios de testigos, que confirmaron que el acusado fue la única persona presente en el andén durante el ataque. Estas evidencias resultaron determinantes para que el jurado lo declarara culpable.

La sentencia contra Majek será puesta en las próximas semanas por el Tribunal de Reino Unido.