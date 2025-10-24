Suscribete a
Un hombre mata a una trabajadora de un hotel con un destornillador y baila mientras ella agoniza en el suelo

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo el acusado observó a la víctima dentro del hotel y luego la siguió a escasa distancia por las calles hasta llegar a una estación de tren donde cometió el asesianto en Reino Unido

Sergio D. Arcediano

Un inmigrante identificado como Deng Chol Majek fue declarado culpable del asesinato de Rhiannon Skye Whyte, una joven de 27 años que trabajaba en el hotel Park Inn by Radisson de Walsall, en la región de West Midlands (Reino Unido).

El crimen ocurrió la noche ... del 20 de octubre del año pasado, cuando Majek siguió a Whyte tras finalizar su turno laboral hasta la estación de tren Bescot Stadium, donde la atacó con un destornillador.

