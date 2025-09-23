El hombre que intentó matar a Trump en Florida es declarado culpable de todos los cargos

Un hombre que fue sorprendido el año pasado acechando con un arma cerca del campo de golf de Donald Trump en Florida ha sido declarado culpable de intento de asesinato de un importante candidato presidencial, según ha informado la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en las redes sociales.

El jurado ha determinado que Ryan Routh, de 59 años, tenía la intención de matar a Trump, entonces expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial republicano, cuando apuntó con un rifle a través de una valla mientras Trump jugaba al golf en el Trump International Golf Club de West Palm Beach. También fue declarado culpable de los otros cuatro cargos que se le imputaban, entre ellos obstrucción a un agente federal y delitos relacionados con armas. Se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua.

Routh huyó sin disparar un solo tiro después de que un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos que patrullaba el campo por delante de Trump lo viera a él y al rifle y abriera fuego, según el testimonio de los testigos en el caso. «Este complot fue cuidadosamente elaborado y muy serio», dijo el fiscal John Shipley al comienzo del juicio, y añadió que sin la intervención del agente del Servicio Secreto, «Donald Trump no estaría vivo». El juicio de 12 días en el tribunal federal de Fort Pierce, Florida, se desarrolló tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que volvió a situar el aumento de la violencia política en Estados Unidos en el centro del debate nacional. Trump fue objeto de dos intentos de asesinato, incluido uno que le hirió en la oreja, durante su campaña presidencial de 2024 que le devolvió a la Casa Blanca.

«La sentencia condenatoria dictada hoy contra Ryan Routh, el presunto asesino de Trump, ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en actos de violencia política», afirmó Bondi en una declaración sobre X. «Este intento de asesinato no solo fue un ataque contra nuestro presidente, sino una afrenta a nuestra propia nación».

Los demócratas también han sido recientemente blanco de actos de violencia política. En abril, un pirómano irrumpió en la residencia del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y le prendió fuego mientras la familia se encontraba dentro. En junio, un hombre armado que se hacía pasar por policía en Minnesota asesinó a la legisladora estatal Melissa Hortman y a su marido, y disparó al senador estatal John Hoffman y a su esposa. Routh, que se había declarado inocente de todos los cargos, decidió despedir a sus abogados y defenderse a sí mismo en el juicio. Su defensa se basó en lo que él describió como su naturaleza amable y no violenta, pero su sinuosa declaración inicial fue interrumpida por un juez federal y apenas opuso resistencia mientras una serie de testigos de las fuerzas del orden detallaban las pruebas del caso.

Routh, que últimamente vivía en Hawái, tenía una vida errática como contratista de techos y se involucró en movimientos prodemocráticos en Taiwán y Ucrania, donde viajó dos veces tras la invasión de Rusia.

Su hija Sara dijo a Reuters que inicialmente permaneció en Ucrania durante 10 meses, durmiendo en una tienda de campaña en Kiev y ayudando a reclutar voluntarios y a conseguir suministros. Los viajes de Routh a Ucrania formaban parte de una serie de grandes gestos para ayudar a personas que consideraba vulnerables o indefensas, planes que a menudo se topaban con obstáculos prácticos. «Estaban a punto de librar una guerra. No tenían nada con qué luchar», dijo Sara Routh. «Él sentía que podía marcar la diferencia».

Los fiscales alegaron que Routh llegó al sur de Florida aproximadamente un mes antes del incidente del 15 de septiembre de 2024, alojándose en una parada de camiones y siguiendo los movimientos y la agenda de Trump. Routh supuestamente llevaba seis teléfonos móviles y utilizaba nombres falsos para ocultar su identidad.

Según los fiscales, el día del incidente permaneció al acecho durante casi 10 horas, escondido entre unos densos arbustos con vistas al green del hoyo seis. Los investigadores que acudieron al lugar encontraron un rifle tipo SKS, dos bolsas que contenían placas metálicas similares a las que se utilizan en los chalecos antibalas y una pequeña cámara de vídeo apuntando hacia el campo.

Trump se encontraba en el quinto hoyo, a unos cientos de metros de distancia, cuando Routh fue descubierto. Routh fue detenido esa misma tarde tras ser interceptado por la policía en una autopista de Florida.