Tres policías muertos y dos heridos en un tiroteo en Pensilvania

Tres agentes de policía murieron y otros dos resultaron heridos el miércoles 17 de septiembre de 2025 en un tiroteo en North Codorus, una aldea rural del sur de Pensilvania, Estados Unidos. El atacante fue abatido por la policía, según confirmaron las autoridades estatales.

Los agentes acudieron al lugar para dar seguimiento a una investigación vinculada a un caso de violencia doméstica iniciado el día anterior. En medio de la intervención, se produjo el tiroteo en una carretera rodeada de campos de maíz y soja, cerca de la frontera con Maryland y a unos 185 kilómetros al oeste de Filadelfia.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, demócrata, calificó el hecho como un día «trágico y devastador», y transmitió condolencias a las familias de los tres agentes fallecidos. Aseguró que se reuniría con sus allegados y subrayó que se sentían orgullosos del servicio prestado por sus seres queridos. También insistió en la necesidad de abordar problemas como el acceso a armas y la salud mental para evitar tragedias similares.

El comisionado de la Policía Estatal, Christopher Paris, confirmó que se abrirá una investigación exhaustiva y justa, según la agencia AP. La fiscal general, Pamela Bondi, condenó la violencia contra las fuerzas de seguridad y anunció que agentes federales se sumaron al operativo de apoyo en el terreno.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del asaltante ni de los oficiales muertos o heridos, ni los detalles sobre cómo se desarrolló el intercambio de disparos. El hospital de York informó que dos personas permanecen en condición grave y activó protocolos de seguridad reforzados.

This afternoon, three law enforcement officers were killed in the line of duty in York County. Two more officers were shot and are currently in critical but stable condition, receiving treatment at WellSpan York Hospital, where I visited with their families today.



These officers… — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) September 17, 2025

La magnitud del despliegue fue entome, con unas 30 patrullas bloqueando accesos a la zona. Un distrito escolar local emitió una orden de resguardo temporal, aunque aclaró que ni alumnos ni personal educativo estuvieron implicados.

El tiroteo ha sido descrito como uno de los más mortales para la policía de Pensilvania en lo que va de siglo XXI. En 2009, tres agentes de Pittsburgh murieron en un episodio similar, cuando fueron emboscados durante una llamada por una pelea familiar.

Este hecho ocurre meses después de otro ataque en el estado: en febrero de 2025 un hombre armado irrumpió en una unidad de cuidados intensivos de un hospital, tomó rehenes y se enfrentó con la policía, dejando como saldo un agente y el agresor muertos.

Las autoridades estatales han reiterado que el caso sigue bajo investigación y que, de momento, no se divulgarán más detalles sobre los implicados.

