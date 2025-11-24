Suscribete a
Hizbolá clama venganza en el funeral de su número dos asesinado por Israel

La dirección del partido asegura que Tel Aviv cruzó una «línea roja» y está considerando una respuesta

El grupo chií sabe que, si responde, podría desencadenar un bombardeo masivo

Israel mata al jefe del Estado Mayor de Hizbolá en Líbano

portan el ataúd del alto mando militar de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai, durante su funeral en los suburbios del sur de Beirut
portan el ataúd del alto mando militar de Hezbolá, Haytham Ali Tabatabai, durante su funeral en los suburbios del sur de Beirut AFP
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Hizbolá despidió a su número dos, Haytham Ali Tabatabai, alias Abu Ali, y a los otros cuatro milicianos asesinados el domingo por Israel con un funeral celebrado al sur de Beirut. Los drones israelíes sobrevolaron el bastión del Partido de Dios a baja ... altura durante una ceremonia en la que el dirigente del Consejo Ejecutivo del partido milicia pro iraní, Ali Damoush, advirtió que «los sionistas deben preocuparse porque han cometido un grave error. El martirio del comandante Abu Ali no retrasará a la resistencia, no se rendirá».

