Suscribete a
ABC Premium

Los hijos de Núremberg como Niklas Frank: «No me extrañaría que en los próximos años volvamos a tener un gobierno autoritario y criminal en Alemania»

El 'carnicero de Polonia' fue ejecutado en 1946 tras los juicios de Núremberg, de los que se cumplen ahora 80 años. Él y otros descendientes llevan luchando contra una herencia tan cruel toda su vida

«Queridos padres. Cuando lean esto, no estaré viva»: cartas de ejecutados por los nazis que nunca llegaron a su destino

La ruta 'exprés' del Istanbul Bridge: 20 días para unir China y Europa

Niklas Frank tiene hoy 86 años. Es hijo del 'carnicero de Polonia'
Niklas Frank tiene hoy 86 años. Es hijo del 'carnicero de Polonia' ABC
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Alemania volverá esta semana a la sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, donde hace 80 años dieron inicio los procesos contra los dirigentes nazis que supondrían, de facto, el evento fundacional del derecho penal internacional. Fue un juicio sin precedentes, que ... duró 218 días y en el que el tribunal tuvo acceso a más de 300.000 declaraciones juradas y escuchó a 240 testigos, que compusieron en conjunto un relato de crueldad y deshumanización sin límites. El Tribunal Militar Internacional dictó veredictos que incluyeron la pena de muerte para doce de los acusados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app