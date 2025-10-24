Suscribete a
Hermano Wang, el capo chino del fentanilo

Después de una fuga espectacular en un barrio exclusivo de la capital mexicana, Zhi Dong Zhang, que era buscado en más cien países, ha sido detenido esta semana en Cuba

Ficha policial de Zhi Dong Zhang, el capo chino del fentanilo
Milton Merlo

Corresponsal en Ciudad de México

Un narcotraficante chino, al servicio de cárteles mexicanos para introducir toneladas de fentanilo en los Estado Unidos, fue detenido el pasado martes en Cuba. El capo asiático ha protagonizado una trama, de tintes cinematográficos, que es crucial en la relación bilateral entre los Gobiernos de ... Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

