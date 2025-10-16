Al menos 50 heridos, la mayoría policías, durante una manifestación en Lima

Al menos medio centenar de heridos, 49 de ellos policías, dejaron los enfrentamientos que estallaron la noche de este miércoles cerca de la sede del Congreso, en Lima, durante una protesta menos de una semana después de instalarse un nuevo gobierno, según un balance ... oficial.

Miles de personas marcharon en el centro de la capital en rechazo a la clase política y contra la inseguridad. Al caer la noche, los manifestantes chocaron con la fuerza pública que les impidió el paso hacia el Congreso.

Tenemos 37 heridos de la @PoliciaPeru y 10 detenidos. Las cámaras de policía y la @MuniLima servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos. — José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025

«49 policías y un civil heridos», escribió el nuevo presidente José Jerí en X, al denunciar la infiltración de la «manifestación pacífica» por parte de delincuentes.