Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 16 de octubre

Al menos 50 heridos, la mayoría policías, durante una manifestación en Lima

Miles de personas marcharon en el centro de la capital en rechazo a la clase política y contra la inseguridad

La alta criminalidad y la falta de apoyos tumban a Boluarte en Perú

José Jerí, el octavo presidente de Perú desde 2016, salpicado por varias investigaciones

Manifestantes junto a un fuego encendido durante una protesta contra el aumento de la delincuencia, la inseguridad económica y la corrupción
Manifestantes junto a un fuego encendido durante una protesta contra el aumento de la delincuencia, la inseguridad económica y la corrupción Reuters

AFP

Al menos medio centenar de heridos, 49 de ellos policías, dejaron los enfrentamientos que estallaron la noche de este miércoles cerca de la sede del Congreso, en Lima, durante una protesta menos de una semana después de instalarse un nuevo gobierno, según un balance ... oficial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app