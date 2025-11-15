Suscribete a
Más de 20 heridos por una fuerte explosión en una zona industrial al sur de Buenos Aires

El gobierno provincial ha pedido precaución a la población aledaña para evitar inhalar posibles humos tóxicos derivados del incendio

Más de 20 heridos por una fuerte explosión en una zona industrial al sur de Buenos Aires

AFP

Al menos 22 personas han resultado heridas este viernes después de que una fuerte explosión desencadenara un incendio en un parque industrial que alberga varias empresas químicas y de otros sectores al sur de la capital de Argentina, Buenos Aires, informaron las autoridades.

Una ... densa columna de humo negro y naranja se ha alzado cientos de metros en el cielo del municipio de Ezeiza, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires, mientras las llamas iluminan las inmediaciones de los edificios afectados, constató la AFP desde el lugar.

