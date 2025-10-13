Al menos 20 heridos en una colisión entre dos trenes en el este de Eslovaquia

Suscribete a
Al menos 20 heridos tras la colisión de dos trenes este lunes en el este de Eslovaquia, concretamente frente a un túnel cerca de la localidad de Jablonov nad Turňou, en el distrito de Rožňava, según han confirmado los servicios de emergencia. La Compañía Eslovaca ... de Ferrocarriles informó que el accidente se produjo poco después de las 10.00 horas de la mañana en el punto donde las vías se cruzan y se convierten en una sola. Los trenes implicados fueron los expresos Gemeran R 913 y R 914.

