Al menos 20 heridos en una colisión entre dos trenes en el este de Eslovaquia

Al menos 20 heridos tras la colisión de dos trenes este lunes en el este de Eslovaquia, concretamente frente a un túnel cerca de la localidad de Jablonov nad Turňou, en el distrito de Rožňava, según han confirmado los servicios de emergencia. La Compañía Eslovaca ... de Ferrocarriles informó que el accidente se produjo poco después de las 10.00 horas de la mañana en el punto donde las vías se cruzan y se convierten en una sola. Los trenes implicados fueron los expresos Gemeran R 913 y R 914.

Por el momento, se desconoce si hay víctimas mortales, todas las personas heridas han sido trasladadas a hospitales cercanos, además el servicio de rescate ha informado a través de Facebook que han enviado un helicóptero y ambulancias al lugar de los hechos. La Policía ha acordonado el lugar del accidente y ya coordina el trabajo de los servicios de rescate.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión