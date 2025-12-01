Suscribete a
El heredero de Trump se decide en la guerra de Ucrania: Vance o Rubio

La tensión entre el vicepresidente y el secretario de Estado aflora en las negociaciones de paz y marca el rumbo de la política exterior de EE.UU.

Marco Rubio, flanqueado por Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunió este domingo con la delegación ucraniana en Florida
David Alandete

Corresponsal en Washington

Era el penúltimo domingo de noviembre por la tarde y en la misión estadounidense de Ginebra el ambiente estaba ya muy cargado. La delegación ucraniana llegaba exhausta después de dos largos días de presiones del secretario del Ejército de los Estados Unidos, Dan Driscoll, ... un amigo íntimo de J. D. Vance desde sus años en Yale. Este había venido repitiendo con dureza el mismo mensaje: aceptar antes de Acción de Gracias el plan de 28 puntos para la paz de la Casa Blanca –renunciar a la provincia del Dombás, un límite al tamaño de las fuerzas armadas ucranianas y veto total de entrada a la OTAN– o arriesgarse a la ira de Donald Trump y quedar a su suerte en el conflicto. Tenían de plazo hasta el jueves 27 de noviembre, Acción de Gracias, ni un día más.

