Henrique Cymerman: «En Gaza ha habido crímenes de guerra, pero no genocidio»

El judío que ha entrevistado a más palestinos analiza las posibilidades de paz en Oriente Próximo

Los judíos ultraortodoxos toman Jerusalén en protesta contra la ley de reclutamiento

Henrique Cymerman ha presentado su libro esta semana en España
Henrique Cymerman ha presentado su libro esta semana en España
Pablo M. Díez

Madrid

Rostro habitual en las pantallas de televisión españolas desde hace más de tres décadas, el periodista Henrique Cymerman (Oporto, 1959) es uno de los judíos que mejor conoce a los musulmanes y palestinos, incluso a quienes lo consideran su mayor enemigo. Así lo ... demuestran sus visitas a Gaza antes de la guerra y sus entrevistas al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, y a cabecillas de Hamás como su fundador, Ahmed Yasín. Justo cuando el alto el fuego intenta abrirse paso en Gaza tras dos años de guerra, Cymerman publica su libro 'El enigma Israel' (Arzalia Ediciones).

