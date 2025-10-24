Suscribete a
ABC Premium

Hamás valora como «positivas» las palabras de Trump contra la anexión de Cisjordania por parte de Israel

Resalta que la postura del presidente de EEUU «va en línea con los intereses del alto el fuego» en la Franja de Gaza

Trump afirma que Israel «perderá su apoyo» si continúa apostando por la anexión de Cisjordania

El presidente de EE.UU., Donald Trump.
El presidente de EE.UU., Donald Trump. EUTERS/Brian Snyder/File Photo

EP / ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha descrito este viernes como «positivas» las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de una posible anexión de Cisjordania por parte de Israel, después de que el Parlamento israelí aprobara en primera lectura ... un proyecto a tal fin, duramente criticado por los países de la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app