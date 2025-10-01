Suscribete a
Hamás solicita modificaciones en la propuesta de Trump antes de dar una respuesta definitiva

Los islamistas apuntan a las cláusulas sobre el desarme del brazo armado, el exilio de sus líderes y la retirada del ejército israelí

Los israelíes, sobre el plan de Trump: «Es el mejor trato que podíamos conseguir a estas alturas»

Palestinos observan columnas de humo tras bombardeos israelíes mientras se desplazan al sur desde Wadi Gaza
Palestinos observan columnas de humo tras bombardeos israelíes mientras se desplazan al sur desde Wadi Gaza AFP
Mikel Ayestaran

Enviado especial a Jerusalén

Se mantiene la incertidumbre a la espera de conocer la respuesta de Hamás a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza. Los islamistas mantienen las consultas abiertas con el resto de facciones palestinas y, según informa el medio ... saudí 'Asharq Al Awsar', han solicitado a los mediadores modificaciones en el texto de veinte puntos que han recibido. El diario saudí, citando fuentes palestinas cercanas a Hamás, apunta a las cláusulas sobre el desarme del brazo armado, el exilio de sus líderes y la retirada del ejército israelí como los temas clave en los que los islamistas exigen aclaraciones.

