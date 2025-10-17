Suscribete a
Trump asegura que España «no le está siendo leal a la OTAN» y pide reprenderla

Hamás pide tiempo a Israel para entregar todos los cuerpos de los rehenes

Israel les acusa de violar los términos de la tregua implementada el 10 de octubre

Hamás afirma haber entregado todos los restos mortales de los rehenes a los que ha podido acceder

Procesión fúnebre del difunto rehén israelí Guy Illouz en Israel
Procesión fúnebre del difunto rehén israelí Guy Illouz en Israel efe

AFP

El movimiento islamista palestino Hamás se comprometió el viernes a devolver a Israel los cadáveres de todos los rehenes que siguen en la Franja de Gaza, como estipula el acuerdo de alto el fuego promovido por Estados Unidos.

Acusado por Israel de violar ... los términos de la tregua implementada el 10 de octubre, Hamás pidió tiempo ante las dificultades de encontrar y extraer los cuerpos de las ruinas del territorio palestino, arrasado por dos años de guerra.

