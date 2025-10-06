Suscribete a
Hamás e Israel esperan un acuerdo rápido bajo la presión de Trump

Optimismo entre ambas delegaciones en el inicio este lunes de la negociación para alcanzar un pacto antes del jueves

El intercambio de rehenes por presos y la repliegue del Ejército israelí, los primeros puntos sobre la mesa

Los gazatíes, entre el desgaste y la desconfianza: «¡Que esto pare y podamos respirar de nuevo!»

Una valla muestra los retratos de los israelíes secuestrados que permanecen en la Franja, en Jerusalén
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial a Ramala

El segundo aniversario de la operación Inundación de Al Aqsa, con la que Hamás sorprendió a Israel el 7 de octubre de 2023, llega de la mano de la que puede ser la negociación definitiva para poner fin a la guerra. Hamás e Israel ... negocian la propuesta de Donald Trump en Sharm el Sheij, bajo la extraordinaria presión de un presidente estadounidense que quiere un acuerdo rápido.

