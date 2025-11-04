Hamás entrega a Israel el cuerpo de otro rehén retenido en Gaza

Hamás ha devuelto este martes a Israel los restos de un rehén retenido en la Franja de Gaza tras entregarlo a la Cruz Roja, que media en el proceso con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, en el marco del acuerdo del alto el fuego ... en el enclave palestino.

El Ejército de Israel ha confirmado que el ataúd con los restos de un presunto rehén ha cruzado la frontera y ha entrado en su territorio, según ha informado a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Por último, el Ejército israelí ha remarcado la necesidad de que Hamás cumpla lo firmado en el acuerdo: «Hamás está obligado a realizar todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos».

🟡 The coffin of a deceased hostage, escorted by IDF troops, crossed the border into the State of Israel a short while ago and is on its way to the National Institute for Forensic Medicine, where identification procedures will be carried out.



IDF representatives are accompanying… — Israel Defense Forces (@IDF) November 4, 2025

Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado una veintena de cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros ocho cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 68.500 muertos y 170.400 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.

No obstante, se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.