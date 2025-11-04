Suscribete a
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Hamás entrega a Israel el cuerpo de otro rehén retenido en Gaza

El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha recordado que el grupo terrorista está obligado a «cumplir con el acuerdo»

EE.UU. planea el despliegue de la fuerza internacional en Gaza en enero

El vehículo de la Cruz Roja que ha recogido el ataúd del rehén
El vehículo de la Cruz Roja que ha recogido el ataúd del rehén Reuters

Europa Press

Hamás ha devuelto este martes a Israel los restos de un rehén retenido en la Franja de Gaza tras entregarlo a la Cruz Roja, que media en el proceso con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, en el marco del acuerdo del alto el fuego ... en el enclave palestino.

