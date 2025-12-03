Hamás entrega el cuerpo de uno de los dos últimos rehenes fallecidos en la Franja de Gaza

Israel recibió el miércoles el cuerpo de uno de los dos últimos rehenes fallecidos en la Franja de Gaza, según Hamás. Israel afirmó que permitiría la apertura de la puerta de Gaza a Egipto una vez que todos los rehenes fueran devueltos.

La Cruz ... Roja transfirió un cuerpo al ejército israelí y será sometido a identificación forense, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro israelí.

Hamás también entregó restos el martes, que la oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu declaró posteriormente que no pertenecían a ningún rehén.

La entrega de los últimos cuerpos de los rehenes en Gaza cumpliría una condición clave de la parte inicial del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza, que ya dura dos años. Este plan también contempla la apertura en ambas direcciones del paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto.

Israel ha mantenido cerrado el paso fronterizo desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, alegando que Hamás debe cumplir el acuerdo de devolver a todos los rehenes que aún se encuentran en Gaza, tanto vivos como fallecidos.

«El paso fronterizo se abrirá en ambos sentidos cuando todos nuestros rehenes hayan sido devueltos», declaró a la prensa el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian.

Desde el inicio de la frágil tregua, Hamás ha devuelto a los 20 rehenes vivos y 26 cuerpos a cambio de unos 2.000 detenidos y presos condenados palestinos, pero dos cautivos más fallecidos —un policía israelí y un trabajador agrícola tailandés— siguen en Gaza.

Israel dice que los hallazgos anteriores no están relacionados con los rehenes

El brazo armado del movimiento Yihad Islámica Palestina, aliado de Hamás, las Brigadas Al Quds, informó haber encontrado el cuerpo de un rehén tras realizar una búsqueda en el norte de Gaza, junto con un equipo de la Cruz Roja.

Hamás y la Yihad Islámica informaron haber entregado el cuerpo a la Cruz Roja la tarde del miércoles. Los grupos no especificaron cuál de los dos rehenes fallecidos restantes creían que era.

Se trata del agente de policía israelí Ran Gvili y del ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, ambos secuestrados durante el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó dos años de devastadora guerra en Gaza.