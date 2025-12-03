Suscribete a
Hamás entrega el cuerpo de uno de los dos últimos rehenes fallecidos en la Franja de Gaza

La Cruz Roja transfirió un cuerpo al ejército israelí y será sometido a identificación forense

Hamás entrega un nuevo cuerpo y se acerca el paso a la segunda fase del acuerdo en Gaza

Vehículos de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza
Vehículos de la Cruz Roja en la ciudad de Gaza efe

REUTERS

Israel recibió el miércoles el cuerpo de uno de los dos últimos rehenes fallecidos en la Franja de Gaza, según Hamás. Israel afirmó que permitiría la apertura de la puerta de Gaza a Egipto una vez que todos los rehenes fueran devueltos.

La Cruz ... Roja transfirió un cuerpo al ejército israelí y será sometido a identificación forense, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro israelí.

