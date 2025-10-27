Israel recibe el cuerpo de otro rehén de manos de Hamás

Israel ha recibido este lunes por la noche de manos de Hamásel cuerpo de otro de los rehenes, en el marco del acuerdo alcanzado con para un alto el fuego y la devolución de los cuerpos de los secuestrados fallecidos.

Las Brigadas ... Ezeldín al Qasam han señalado que este cuerpo ha sido exhumado durante la jornada en la Franja de Gaza y habían informado de que la entrega tendría lugar a las nueve de la noche hora local (ocho de la tarde en la España peninsular), si bien no había dado más detalles al respecto, según ha recogido el diario 'Filastín', afín al grupo.

Hamás ha liberado hasta ahora a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado otros 15 cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros 13 cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel. Noticia Relacionada Trump toma las riendas del alto el fuego en Gaza con un ultimátum a Netanyahu David Alandete La última entrega tuvo lugar hace casi una semana, el martes pasado. Desde entonces, el Gobierno israelí ha autorizado la entrada de especialistas egipcios y maquinaria pesada en la Franja de Gaza para colaborar con el CICR para encontrar los restos mortales de rehenes. Los equipos de búsqueda también tienen acceso a la zona situada más allá de la 'línea amarilla' de Gaza, actual posición del Ejército de Israel. Esta medida llega después de que Hamás haya insistido en que está tardando a la hora de cumplir con esta parte del acuerdo por la dificultad para hallar los cuerpos en medio de la devastación causada por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, que ha dejado más de 68.500 fallecidos y 170.300 heridos.

