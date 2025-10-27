Suscribete a
Israel recibe el cuerpo de otro rehén de manos de Hamás

El grupo terrorista entregó el último cadáver de uno de los secuestrados el pasado martes

Abbas formaliza un proceso de sucesión al frente de la Autoridad Palestina «en caso de vacancia»

Un vehículo de la Cruz Roja al ir a buscar el cuerpo de un rehén en una imagen de archivo Reuters

Europa Press

Israel ha recibido este lunes por la noche de manos de Hamásel cuerpo de otro de los rehenes, en el marco del acuerdo alcanzado con para un alto el fuego y la devolución de los cuerpos de los secuestrados fallecidos.

Las Brigadas ... Ezeldín al Qasam han señalado que este cuerpo ha sido exhumado durante la jornada en la Franja de Gaza y habían informado de que la entrega tendría lugar a las nueve de la noche hora local (ocho de la tarde en la España peninsular), si bien no había dado más detalles al respecto, según ha recogido el diario 'Filastín', afín al grupo.

