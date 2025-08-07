Suscribete a
Hamás acusa a Netanyahu de sacrificar a los rehenes por sus intereses

El Gobierno israelí está debatiendo este jueves aumentar las operaciones militares en Gaza

Protestas en Tel Aviv pidiendo la liberación de los rehenes.
Protestas en Tel Aviv pidiendo la liberación de los rehenes. REUTERS/Ammar Awad

ABC / AFP

El movimiento Hamás ha acusado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de sacrificar a los rehenes israelíes retenidos allí. Este jueves su gobierno está debatiendo ampliar las operaciones militares en Gaza.

«Los planes de Netanyahu para escalar la agresión confirman sin lugar a dudas su deseo de deshacerse de los cautivos y sacrificarlos en busca de sus intereses personales y su agenda ideológica extremista», ha expresado el grupo en un comunicado recogido por AFP.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]

