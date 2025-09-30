Hallan muerto al embajador de Sudáfrica en Francia frente a un hotel en París

El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel 'Nathi' Mthethwa, ha sido hallado muerto este martes a los pies del hotel Hyatt Regency, una torre de gran altura situada al oeste de París, según ha informado la Fiscalía de la capital gala.

La esposa del embajador denunció su desaparición el lunes por la noche después de recibir un mensaje de texto suyo que le preocupó, según ha comunicado la Fiscalía, que confirmó así las informaciones publicadas en la prensa.

Mthethwa había reservado una habitación en la planta 22, según el Ministerio Público, que ha añadido que una ventana de seguridad había sido forzada. La Fiscalía ha afirmado que la investigación estaba en curso y que no podía adelantarse a sus conclusiones.

Medios de comunicación franceses, entre ellos 'Le Parisien', han afirmado que las autoridades sospechaban que podía tratarse de un suicidio, aunque no citaba ninguna fuente. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica ha confirmado la muerte y ha añadido que Francia estaba investigando las circunstancias.

«El embajador Mthethwa fue un distinguido servidor de la nación, cuya carrera se caracterizó por su dedicación en carteras ministeriales de gran importancia», ha afirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, en el que ha calificado su muerte de «pérdida nacional».

La página web de la embajada indica que Mthethwa fue ministro de Arte y Cultura de Sudáfrica entre 2014 y 2019 y que añadió el deporte a su cartera entre 2019 y 2023.