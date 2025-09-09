Hallada una bomba de la Segunda Guerra Mundial en el aeropuerto alemán de Fránkfurt

Interior del aeropuerto de Fránkfurt en una imagen de archivo.

Una bomba de la Segunda Guerra Mundial ha sido descubierta durante unas obras de la zona sur del aeropuerto alemán de Fránkfurt. La desactivación esta prevista para las 23.00 horas, por lo que no afectará a las operaciones de vuelo debido al toque de queda nocturno en las instalaciones.

En un aviso presente en su página web, el aeródromo ha informado de que, por motivos de seguridad, se ha establecido un cordón con un radio de 500 metros alrededor del lugar.

Actualmente, el cuerpo de bomberos de Fránkfurt y el servicio de desactivación de bombas se encuentran en el lugar. Se está procediendo a la evacuación del hotel Intercity y de la zona de obras, mientras que la autopista A5 permanecerá cerrada mientras dure la operación.

Si embargo, se recomienda a los pasajeros que prevean retrasos en sus desplazamientos hacia y desde el aeropuerto y que comprueben el estado de sus vuelos con antelación en la página web de su aerolínea.