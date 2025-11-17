Hackers prorrusos bloquean las webs de varios partidos políticos daneses solo un día antes de las elecciones regionales y locales

Suscribete a
La semana pasada, el mismo grupo se atribuyó la responsabilidad de ciberataques contra varios municipios daneses, sitios web gubernamentales y una empresa de defensa

¿Qué es un VPN?: cómo escoger la mejor para protegerte en internet

Imagen de la bandera de Dinamarca. Pixabay

AFP

Los sitios web de varios partidos políticos daneses han sido blanco de un ciberataque reivindicado este lunes por hackers prorrusos, en vísperas de las elecciones locales y regionales. Los sitios del Partido Conservador y de la Alianza Rojo-Verde estuvieron brevemente inaccesibles durante la ... mañana, según informó un periodista de la AFP. El 'Copenhagen Post', un periódico digital que cubre noticias danesas en inglés, también se ha visto afectado.

