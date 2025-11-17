Hackers prorrusos bloquean las webs de varios partidos políticos daneses solo un día antes de las elecciones regionales y locales

Los sitios web de varios partidos políticos daneses han sido blanco de un ciberataque reivindicado este lunes por hackers prorrusos, en vísperas de las elecciones locales y regionales. Los sitios del Partido Conservador y de la Alianza Rojo-Verde estuvieron brevemente inaccesibles durante la ... mañana, según informó un periodista de la AFP. El 'Copenhagen Post', un periódico digital que cubre noticias danesas en inglés, también se ha visto afectado.

«Estimados lectores, nuestro sitio web está actualmente fuera de servicio y muestra el mensaje de error «502 - Bad Gateway»», publicó en Instagram. «El Servicio de Inteligencia de Defensa danés nos ha informado de que la causa probable es un ataque DDoS (Denegación de Servicio Distribuida), y nuestra cobertura de las elecciones locales del 18 de noviembre nos convierte en un objetivo».

Los ataques DDoS interrumpen el acceso a un sitio web sobrecargando sus servidores con tráfico.

El grupo de hackers prorrusos NoName057(16) afirmó en redes sociales que estaba atacando los sitios web de varios partidos políticos daneses y de la emisora ​​pública DR.

Sin embargo, DR declaró a la AFP: «No se han registrado incidentes que hayan afectado la capacidad de DR para operar con normalidad».

La semana pasada, el mismo grupo se atribuyó la responsabilidad de ciberataques contra varios municipios daneses, sitios web gubernamentales y una empresa de defensa.

En un análisis de riesgos previo a las elecciones locales, el servicio de inteligencia danés indicó a principios de noviembre que existía una alta probabilidad de ciberataques. «Es probable que grupos de hackers prorrusos lleven a cabo ataques DDoS contra sitios web vinculados a las elecciones», señaló.

Mientras tanto, el servicio de inteligencia militar informó a la AFP que la Agencia de Protección Civil del país estaba siguiendo de cerca la situación, la cual no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP.