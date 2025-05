Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Rusia anuncia una ofensiva en dos direcciones en el este de Ucrania

Se cumplen 291 días del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Zelenski ha denunciado a Rusia por sembrar el país de minas antipersona -más de 170.000 km2-, un «terrorismo» del que deberá responder. Mientras, Moscú asegura que prosigue sus avances en el Donetsk y que su objetivo es conquistar Limán, ciudad que recuperó Kiev. El líder ucraniano lamentó la dramática situación de Bajmut, «reducida a cenizas» y escenario de los más cruentos ataques rusos, así como la situación crítica de Odesa, con 1,5 millones de personas sin luz. Mientras, Moscú ha anunciado su rearme con la producción de medios de destrucción más poderosos.

El Ejército ruso continúa avanzando en la región de Donetsk, en dirección a la localidad de Limán, aseguró este jueves el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov. Desde hace varios días los militares rusos llevan informando sobre avances en dirección a Limán, aunque esta información no ha sido confirmada por fuentes ucranianas, que reconocen no obstante cruentos combates en varios puntos del frente de Donetsk. La localidad de Limán estuvo bajo control ruso durante varios meses y fue recuperada por las fuerzas ucranianas a principios de octubre.

El Ministerio de Exteriores ucraniano alerta del envío de cartas falsas a ciudadanos en Alemania en nombre del Consulado General de Ucrania en Düsseldorf con una oferta para combatir del lado ucraniano a cambio de dinero. "Dichas cartas son falsas. La oficina consular ucraniana no ha enviado ningún mensaje de este tipo. Los cónsules ya han recurrido a la policía alemana para que lleve a cabo una investigación", escribe el portavoz de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, en Facebook, en un mensaje que recoge la agencia Ukrinform.

También ha prometido borrar de la faz de la tierra a cualquier país que se atreva a atacar a Rusia con armas nucleares, y ha dicho que no es necesario convocar más tropas para luchar en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado que Rusia ha "convertido en ruinas quemadas" la ciudad de Bajmut, en la región del Donbás. "La situación en el frente sigue siendo muy difícil en las áreas clave de Donbás: Bajmut, Soledar, Maryinka, Kreminna ... Durante mucho tiempo, no va a quedar ningún lugar para vivir en la tierra de estas áreas que no haya sido dañado por los proyectiles y fuego del ejército ruso", ha dicho el mandatario ucraniano.

"Si un adversario potencial cree que es posible usar el concepto de ataque preventivo pero nosotros no, entonces esto nos hace pensar sobre las amenazas que estas ideas ciernen sobre nosotros", explicó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este viernes que su país estudiaba modificar su doctrina militar para incluir la posibilidad de realizar ataques preventivos para desarmar a un enemigo. El dirigente del Kremlin respondía a la pregunta de un reportero sobre unas declaraciones suyas de esta semana en las que advertía que el riesgo de guerra nuclear aumentaba, pero que Rusia no atacaría primero.

"La llamada ley de noticias falsas de Rusia, que se utilizó en el caso contra el Sr. Yashin, tiene como objetivo censurar y silenciar las voces independientes y evitar que cuestionen, critiquen e informen de manera objetiva sobre la guerra de agresión ilegal, injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania", ha denunciado.

Su portavoz, Peter Stano, ha denunciado en un comunicado que la condena de ocho años y medio de prisión no se puede aceptar y ha llamado a las autoridades rusas a poner en libertad al detenido y al resto de presos políticos en Rusia de forma "inmediata e incondicional".

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha expresado su preocupación de que los combates en Ucrania puedan salirse de control y convertirse en una guerra entre Rusia y la OTAN, según una entrevista concedida este viernes a la emisora ​​noruega NRK recogida por 'The Guardian'. «Si las cosas salen mal, pueden salir terriblemente mal”, dijo el secretario general de la OTAN. ”La guerra de Ucrania es terrible, pero también es una guerra que puede convertirse en una guerra en toda regla que se extienda a la OTAN y Rusia. Estamos trabajando en eso todos los días para evitar eso”. Associated Press también informó que Stoltenberg dijo en la entrevista que “no hay duda de que una guerra en toda regla es una posibilidad”.

Miller señaló hoy en el canal de Telegram de la gasística rusa que, entre los principales resultados de la reunión, figura "por supuesto el centro de gas", aunque no reveló en qué estado se encuentra la planificación del proyecto.

La directora de la oenegé ucraniana galardonada con el Nobel de la Paz consideró este sábado, al recibir el premio en Oslo, que la paz en Ucrania no puede ser alcanzada "deponiendo las armas" frente a la Rusia de Vladimir Putin. "El pueblo de Ucrania quiere la paz más que nadie en el mundo", declaró la directora del Centro para las Libertades Civiles (CCL), Oleksandra Matviichuk, durante la ceremonia del Nobel. "Pero la paz para un país atacado no se consigue deponiendo las armas. Eso no sería paz, sino ocupación", agregó.

Bruselas recomendó dar luz verde al plan anticrisis húngaro pero dejando claro que todo desembolso de los fondos debería estar condicionado a que Hungría cumpla con un paquete de 27 medidas concretas vinculadas a la independencia judicial y la lucha contra la corrupción que también se le exigen para liberar los 7.500 millones de euros de fondos regionales. Si los 27 no aprueban este plan antes del 31 de diciembre, advierten fuentes diplomáticas, Hungría perderá el 70% de los 5.800 millones.

Así las cosas, los Veintisiete han acordado mediante procedimiento simplificado y "mayoría cualificada" el instrumento que permitirá recurrir a las dos posibilidades para financiar la ayuda macrofinanciera a Ucrania, si bien fuentes europeas advierten a Europa Press de que "aún no hay acuerdo" sobre ese asunto, por lo que aún podría contarse con garantías del presupuesto común si Hungría da marcha atrás.

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE no pudieron cerrar un acuerdo en su reunión del pasado martes por el veto de Budapest, que usa este bloqueo para presionar a sus socios a que rechacen la propuesta de Bruselas de congelar 7.500 millones de fondos de Cohesión a Ucrania. Al término del encuentro, el bloque anunció que trabajarían en un "plan B" para sortear la situación.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado que la ciudad de Bajmut, en el este de Ucrania, está «destruida» y ha sido reducida a «cenizas y ruinas» durante la última ofensiva que Rusia ha comenzado en las últimas horas en Donetsk y Lugansk. Esta ofensiva ha sido confirmada por el portavoz del Ejército ruso, el general Igor Konashenkov, y se ha saldado con avances entre entre las ciudades de Kremina y Limán. Bajmut es una ciudad situada en la región de Donetsk que, desde hace unos días, se ha convertido en uno de los epicentros de la guerra. Las fuerzas rusas han confirmado que se encuentran posicionadas ahora mismo en los alrededores de la ciudad, que están atacando con artillería. En la localidad vivían aproximadamente unas 75.000 personas antes de la guerra. Zelenski ha lamentado que «los ocupantes han destruido Bajmut, así como Soledar, Marinka o Kremina». «No hay sitio allí que no haya quedado dañado por el fuego y la artillería», ha añadido el presidente en su discurso diario.

Así, ha manifestado que estas personas "se ahogan en su saliva tóxica y declaran que el enemigo está en las fronteras de Rusia, desde occidente hasta Vladivostok". "La rabia no tiene cura", ha zanjado. Informa Ep.

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, ha anunciado que Moscú está aumentando "la producción de los medios de destrucción más poderosos", en medio de la invasión de Ucrania, desatada el 24 de febrero por orden del mandatario de Rusia, Vladimir Putin. "Es mucho más difícil para nosotros. Nuestro enemigo se ha atrincherado no sólo en la provincia de Kiev y en nuestra Pequeña Rusia nativa. Están en Europa, en América del Norte, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda en otros lugares nazis contemporáneos", ha dicho.

El ministro de Agricultura de Ucrania, Mikola Solki, ha afirmado este domingo que los comerciantes no tienen planes de suspender los envíos de granos desde los puertos ucranianos de Odesa en el Mar Negro debido al último ataque ruso al sistema energético de la región. "Hay problemas, pero ninguno de los comerciantes habla de suspender los envíos. Los puertos usan fuentes de energía alternativas", ha explicado Solki a Reuters. Después del ataque de las tropas rusas a la infraestructura eléctrica de Odesa, más 1,5 millones de persones están sin electricidad,

El portal de medios no oficial de Crimea "Krymskyi veter" dijo que una explosión en un cuartel militar ruso en Sovietske había incendiado el cuartel y había muertos y heridos. Sin embargo, un canal prorruso de Crimea afirmó que el incendio en el cuartel había sido causado por un “manejo descuidado del fuego”. “Dos personas murieron. Ahora todos los militares, unas doscientas personas, están alojados en otro local”, dijo. Sergey Aksenov, el jefe de Crimea designado por Rusia, dijo en Telegram: “El sistema de defensa aérea funcionó sobre Simferopol. Todos los servicios funcionan como de costumbre. Mikhail Razvozhaev, gobernador de Sebastopol, dijo que las explosiones se debieron a ejercicios de tiro.

Las redes sociales informan de varias explosiones en la ciudad de Simferopol, en Crimea, alrededor de las 21.00 hora local del sábado. También hubo informes de explosiones en Sebastopol, el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro; en un cuartel militar ruso en Sovietske; y en Hvardiiske, Dzhankoi yNyzhniohirskyi, según recoge la CNN. Las explosiones se producen después de que Moscú intensificara sus ataques con misiles contra Ucrania la semana pasada, después de las acusaciones rusas de que Kiev estaba detrás de los recientes ataques con aviones no tripulados en aeródromos militares en las profundidades de su territorio. Las versiones son contradictorias

But, que fue condenado en EE UU a 25 años de prisión por tráfico de armas y que siempre ha negado su culpabilidad, ha señalado que no podía entender por qué Rusia no había iniciado la intervención bélica en Ucrania antes, pero ha reconocido que en 2014 "no estábamos preparados".

El traficante de armas ruso Víktor But, apodado como «el mercader de la muerte», intercambiado el jueves por la estrella del baloncesto Brittney Griner, tras pasar 14 años en prisión, respalda al cien por cienla campaña militar de Vladímir Putin en Ucrania en una entrevista televisada en la cadena RT, afirmando que "si hubiera tenido la oportunidad y las habilidades necesarias, ciertamente me habría ofrecido como voluntario".

Un grupo paramilitar neonazi vinculado al Kremlin ha pedido a sus miembros que envíen datos de inteligencia sobre la actividad militar y fronteriza en Letonia, Lituania y Estonia, lo que ha generado gran preocupación sobre si los gruposrusos de extrema derecha podrían planeando un ataque contra los países de la OTAN, informa 'The Guardian'.

"Estamos apuntando en particular a los responsables de las ejecuciones, la violencia contra personas inocentes... estos son especialmente los Guardias Revolucionarios", dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock.