Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Los deberes de Putin a Gerasimov: tomar el Donbass para marzo

Se cumplen 328 días desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El nuevo responsable de los combates se estrenó con ataques masivos de misiles en el país invadido, que dejaron sin calefacción y sin agua a las principales ciudades del país como Kiev, Járkov, Zaporiyia o Dnipró. En esta última ciudad se produjo una de las mayores matanzas de la población civil. Uno de las bombas alcanzó un edificio residencial de nueve pisos en el que vivían unas 400 personas. El resultado: 44 muertos, entre ellos cinco niños, uno de ellos un bebé y una veintena de desaparecidos. Mientras, Putin ha explicado que el conflicto va según lo previsto y que espera «más satisfacciones».

Alrededor de las 17.30 horas (hora local) del domingo , unidades de asalto de Rusia han ocupado la zona industrial, ubicada en el límite administrativo de la ciudad de Soledar, en su periferia occidental, según ha detallado en Telegram el comandante de la unidad de aviones no tripulados ucranianos, Robert Brovdy.

El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha condenado este domingo el "inhumano" ataque ruso de este sábado con un misil contra un edificio de viviendas de la ciudad de Dnipro que se ha cobrado la vida de al menos 30 personas. Decenas más continúan desaparecidas. "Otro ataque ruso con misiles contra civiles ayer. La inhumana agresión rusa ataca directamente a los civiles, incluidos niños", ha publicado Borrell en Twitter. El jefe diplomático de la UE ha advertido de que "no habrá impunidad para estos crímenes" y ha adelantado que "la UE seguirá apoyando a Ucrania durante el tiempo que sea necesario".

El Kremlin dijo el lunes que los tanques que Gran Bretaña planea enviar a Ucrania "arderán". Gran Bretaña dijo el sábado que enviaría 14 de sus principales carros de combate Challenger 2, así como otro apoyo de artillería avanzada en las próximas semanas. "Están utilizando a este país como una herramienta para lograr sus objetivos anti-rusos", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informa Reuters. "Estos tanques están ardiendo y arderán como el resto", dijo Peskov. Peskov afirmó que los nuevos suministros de países como Gran Bretaña y Polonia no cambiarán la situación sobre el terreno.

La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania apoyó este lunes la creación de un tribunal especial para juzgar a los líderes rusos, en un momento en que Moscú está acusado de haber cometido crímenes de guerra en el ataque a la localidad ucraniana de Dnipró. La ministra Annalena Baerbock abogó por un «nuevo formato» de tribunal para «llevar a la Justicia a los líderes rusos» por su invasión contra Ucrania, posiblemente utilizando la legislación ucraniana, pero en una corte fuera del país con jueces internacionales. «Necesitamos enviar un mensaje claro a los líderes rusos aquí y ahora de que una agresión de guerra no va a quedar sin castigo», afirmó Baerbock en un discurso ante la Academia de la Haya de Derecho Internacional, en los Países Bajos.

La dimisión de la ministra alemana de Defensa, anunciada oficialmente el lunes por la mañana, no cogía a nadie por sorpresa. Christine Lambrecht comunicó el viernes su decisión al canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el rumor se extendió a la velocidad del rayo entre los numerosos interesados en el cargo. La cartera ministerial se ha convertido en el puesto más poderoso del Gobierno por obra y gracia del presupuesto extraordinario a que ha obligado la invasión rusa de Ucrania. Ahora Scholz pugna por ocuparlo con alguien de su confianza , mientras la directiva de su propio partido se esfuerza por hacerse con él. El cargo sigue vacante mientras comienza el traslado de los sistemas antimisiles Patriot a Polonia, la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que las armas alemanas pisan tierra polaca, y mientras fuerzas estadounidenses comienzan el entrenamiento de soldados ucranianos en Baviera.

La mujer del líder ruso, Volodímir Zelenski, ha pedido en el Foro de Davos (Suiza), la retirada de las tropas rusas para que se restaure la integridad territorial. Ha repasado la situación de la pobreza energética a la que se ve abocada su país, a la dura situación de la infancia y a la de las familias, unida a la incertidumbre de no saber cómo están los familiares que están en el frente

La operación de búsqueda y rescate tras el bombardeo que destruyó este sábado un edificio en Dnipró, este de Ucrania, ha finalizado, anunció a las 13.00 horas (12.00 horas de este martes) en Telegram el gobernador del oblast de Dnipropetrovsk. Valentyn Reznichenko dijo que 44 personas murieron, incluidos 5 niños. “El más pequeño no tenía ni 1 año ”, dijo. Hay una veintena de desaparecidos.

El Kremlin dijo hoy martes que sería útil otra reunión entre el jefe del espionaje exterior del presidente Vladimir Putin y el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, pero no dio ninguna indicación de cuándo podría producirse. Cuando Sergei Naryshkin se reunió con Burns en Ankara en noviembre, funcionarios estadounidenses dijeron que Burns había advertido a Rusia sobre las consecuencias de cualquier uso de armas nucleares y planteó la cuestión de los prisioneros estadounidenses.

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo el martes que Rusia necesita mantener reservas estables de alimentos , si es necesario mediante la restricción de algunas exportaciones, pero no proporcionó detalles específicos. No estaba claro si Putin estaba sugiriendo que Rusia, que ha cortado el suministro de gas a algunos de los países que considera «antipáticos» desde la invasión de Ucrania, podría limitar las exportaciones de los principales productos alimenticios, como los cereales, de los que depende gran parte del mundo.

No recibió la llamada del canciller de Alemania, Olaf Scholz, hasta el lunes. El nuevo ministro alemán de Defensa ha confirmado que la sucesión al frente del Ministerio, tras la dimisión de Christina Lambrecht, se ha llevado a cabo con calma y con perfil relativamente bajo, si tenemos en cuenta que Boris Pistorius era hasta ahora el ministro regional de Interior de Baja Sajonia y que carece de experiencia en la política federal y en la escena internacional, en la que se dirime la gestión de la crisis de Ucrania.

Siguen los combates en los diversos frentes (Kreminna, Svatove, Bajmut, Donetsk, entre otros) con ganancias o pérdidas mínimas. No parecen existir, en ninguno de los dos bandos, tropas en reserva capaces de prolongar los efectos de tales ganancias. Los combates más intensos se focalizan en el Donbass donde no está claro si la reciente ofensiva rusa sobre Soledar (10 kilómetros al norte de Bajmut) ha logrado su caída, según se afirma desde Moscú, mientras que, desde Kiev, se proclama lo contrario. En cualquier caso, en los últimos días, no se han producido rupturas del frente en ninguna zona. Sí se han renovado los ataques masivos rusos (9ª oleada) con misiles de largo alcance contra infraestructuras ucranianas, especialmente las eléctricas. En Dnipró, un misil AS-4 Kitchen impactó en un bloque de viviendas causando no menos de 40 muertos civiles. Tampoco se ha determinado si fue un objetivo directo, o efecto colateral de la defensa antiaérea ucraniana.

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, ha recriminado este martes a la Unión Europea no haber tomado medidas «más firmes» contra Rusia en 2014 tras la anexión de la península de Crimea, pues considera que, de esta forma, se podría haber evitado la actual guerra en Europa del Este. En el marco de su visita al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, Marin ha lamentado que el bloque europeo aplicase en 2014 «sanciones mucho más duras» contra Moscú y con las que «los resultados de la historia habrían sido diferentes».