Guerra de Ucrania - Rusia, sigue en directo la última hora | Moscú amenaza con no suministrar a Japón ni petróleo ni gas

La guerra en Ucrania ya ha pasado el umbral de los 131 días. Hoy los países aliados firman oficialmente la adhesión de Suecia y Finlancia en la OTAN. En Suiza sigue la reunión para abordar la reconstrucción del país invadido por Putin. En el campo de batalla, las fuerzas rusas han atacado hoy con misiles la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania. Además, un exmiembro de poderoso servicio de inteligencia ruso asume el gobierno de Jerson. El Kremlin, una vez alcanzado uno de sus objetivos, se centrará ahora, además del Donbass en el sur y el este del país en un conflicto que supera los cuatro meses de duración.

21:26 Canadá introduce sanciones contra otras 29 personalidades rusas La lista de sanciones actualizada incluye al Patriarca Kirill de Moscú, a la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, y a la propagandista Olga Skabeeval, así como a varios medios de comunicación estatales rusos.

20:30 Estados Unidos anuncia nueva ayuda militar a Ucrania Estados Unidos anunció el viernes nueva ayuda militar a Ucrania, incluidos lanzacohetes y obuses de precisión que mejorarán la capacidad de Kiev para atacar los depósitos de armas y la cadena de suministro del ejército ruso. La ayuda de 400 millones de dólares incluye cuatro sistemas de lanzacohetes múltiples Himars y municiones, que ya han permitido a las fuerzas ucranianas atacar objetivos, como depósitos de municiones, con misiles disparados fuera del alcance de la artillería rusa, dijo un alto funcionario del Pentágono.

19:45 Sudores fríos por el gas ruso en Alemania Desde la climatización de los despachos a la temperatura del agua de la ducha e, incluso, la luz de los semáforos: Alemania vive con el miedo a la escasez de gas por el corte del suministro ruso. El Gobierno vive con tensión de cara a una fecha crucial: el corte total el lunes del suministro a través del gasoducto Nord Stream 1, por un mantenimiento rutinario.

18:43 Rusia decreta la ley marcial en los territorios ocupados en la región ucraniana de Járkov Las autoridades prorrusas establecidas en la región de Járkov, en el sur de Ucrania, han decretado este viernes la ley marcial en todos los territorios que han logrado ocupar desde el inicio de la guerra, decretada a finales de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladímir Putin. Según ha detallado el servicio de prensa de las mencionadas autoridades, la decisión corresponde a la idea de «garantizar el orden público y la seguridad del Estado», tal y como recoge la agencia rusa de noticias TASS.

17:08 Rusia afirma que Occidente fracasó en su tentativa de aislarla en el G-20 Los países occidentales «fracasaron» en su tentativa de aislar a Rusia en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G-20 que se celebra en Indonesia, afirmó este viernes la portavoz de la diplomacia rusa. «El plan del G7 [de las principales economías avanzadas] de boicotear a Rusia en el G20 fracasó. Nadie apoyó a los regímenes occidentales», escribió en Telegram la portavoz, Maria Zajárova.

16:05 Amnistía Internacional denuncia la condena a 7 años de cárcel de un político ruso que rechazó la guerra de Ucrania En reacción a la noticia de que un tribunal de Rusia ha condenado a Aleksei Gorinov, concejal municipal de uno de los distritos de Moscú, a siete años de cárcel por difundir «información falsa a sabiendas» después de que criticara la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Bruce Millar, director adjunto del Programa para Europa Oriental y Asia Central de Amnistía Internacional, ha declarado:

«La sentencia de Aleksei Gorinov es escandalosa. Es una represalia ilegal por expresar sus opiniones, y no la administración de justicia. Aleksei Gorinov no cometió ningún delito reconocido internacionalmente al calificar la guerra desatada por Vladimir Putin en Ucrania como lo que es, una guerra criminal. El poder judicial ruso se ha puesto una vez más del lado de un gobierno que pretende silenciar toda forma de disidencia».

Aleksei Gorinov no se declaró culpable y utilizó sus últimas palabras ante el tribunal para denunciar de nuevo la guerra en Ucrania. «Estoy convencido de que esta guerra es el camino más rápido hacia la deshumanización, cuando la línea entre el bien y el mal se difumina. La guerra es siempre violencia y sangre, cuerpos desgarrados y miembros cortados. Siempre es muerte. No lo acepto y lo rechazo», dijo.

«Las autoridades rusas deben liberar inmediata e incondicionalmente a Aleksei Gorinov y a todas las personas encarceladas simplemente por expresar sus opiniones y hablar en contra de la guerra, y retirar todos los cargos en su contra", dijo Bruce Millar.



16:01 Lavrov abandona la reunión de ministros del G20 antes de tiempo después de su discurso, según fuentes de la delegación, informa 'Der Spiegel' También ignoró las preguntas de la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock. Anteriormente, se informó de que los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 no asistieron a la cena con sus colegas del G-20 ni posaron para la tradicional foto en protesta por la presencia de Lavrov



15:57 Estados Unidos identifica 18 «campos de filtración» rusos para ucranianos Estados Unidos ha identificado al menos 18 campos creados por Rusia para deportar a civiles ucranianos a Rusia, informa 'The New York Times', citando a un diplomático estadounidense. Según el funcionario, Moscú parece haber hecho preparativos para los campos de filtración incluso antes de invadir Ucrania el 24 de febrero.

12:36 Las autoridades de Lugansk apuntan a un referéndum de adhesión a Rusia cuando cesen los ataques El embajador de la autoproclamada República Popular de Lugansk (RPL) en Moscú, Rodion Miroshnik, ha asegurado que en cuanto cesen las hostilidades en la región, ubicada en el este de Ucrania, se pondrán en marcha los mecanismos para realizar un referéndum de adhesión a Rusia.



12:14 Lavrov denuncia el belicismo de Occidente frente a sus esfuerzos para negociar la paz con Ucrania El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha denunciado este viernes que la comunidad occidental está intentando poner fin a la guerra de Ucrania "en el campo de batalla" en lugar de alimentar la opción de una solución negociada, como está intentando el Kremlin tanto en sus intentos de diálogo político sobre el conflicto como en otros ámbitos.





12:14 Boicots en el G-20 de Exteriores por la presencia de Rusia en la cumbre El Gobierno japonés ha confirmado que anoche boicoteó la cena de recepción de la reunión de ministros de Exteriores G-20 en la isla indonesia de Bali debido a la presencia del canciller ruso, Serguéi Lavrov, protesta a la que también se habrían unido otros países del G-7. El ministro japonés de Exteriores, Yoshimasa Hayashi, no asistió a la cena, ya que "la comunidad internacional considera que la relación con Rusia ya no se puede volver como antes de la invasión de Rusia a Ucrania", señaló desde Tokio el viceportavoz del Gobierno nipón, Seiji Kihara. La asistencia del canciller ruso en Bali se ha convertido en una presencia incómoda, aunque ciertos países como Alemania aseguran que los ministros no boicotearán la reunión.

11:53 Putin quiere equiparar las milicias prorrusas de Donetsk y Luganks con sus Fuerzas Armadas



10:11 Finlandia reforma sus leyes fronterizas ante el temor a represalias por parte de Rusia El Parlamento de Finlandia ha aprobado reformar la Ley de Guardia Fronteriza y la Ley de Preparación para aumentar la seguridad en la frontera y restringir el movimiento en caso necesario ante posibles represalias de Rusia por tratar de adherirse a la OTAN.



09:41 El G20 de Exteriores arranca con el objetivo de mediar en la guerra en Ucrania La ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, remarcó este viernes durante su discurso de apertura de la reunión de cancilleres del G20, que se celebra en la isla de Bali, el objetivo del foro de mediar en la guerra de Ucrania y los problemas mundiales derivados de este conflicto: la crisis energética y alimentaria. La presencia del político ruso, Serguei Lavror, incomoda a muchos de los asistentes. Ayer, los integrantes del G7 no acudieron a la cena inaugural

09:22 Ucrania denuncia la muerte de seis civiles en ataques rusos en Donetsk Ucrania denuncia la muerte de seis civiles en ataques de las fuerzas rusas durante el último día en Donetsk Las autoridades de Ucrania han denunciado este viernes la muerte de seis civiles en ataques perpetrados por las fuerzas rusas durante el último día contra localidades situadas en la región de Donetsk (este), en el marco de la ofensiva desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Informa Ep





21:11 El Reino Unido acoge ya más de 1.500 soldados ucranianos a los que instruirá en el uso de armamento El embajador de Ucrania en Londres, Vadim Pristaiko, ha informado de que Reino Unido acoge ya más de 1.500 soldados ucranianos a los que instruirá en el uso de armamento. Según ha explicado Pristaiko, a menudo llegan aviones a las islas británicas que transportan entre cien y 200 ucranianos cada semana, si bien ha incidido en que el objetivo es llegar hasta las 10.000 personas.

21:08 Putin reta a Occidente a seguir armando a Ucrania y asegura que la guerra no ha empezado todavía «en serio» Informa Rafael M. Mañueco, corresponsal en Moscú.

21:31 Sánchez aborda la crisis alimentaria por la guerra en Ucrania con la directora general de la OMC en su viaje a Ginebra El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado asuntos como la crisis alimentaria desencadenada por el conflicto en Ucrania durante su reunión con la directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, que ha tenido lugar en Ginebra. Asimismo, han analizado los acuerdos que se alcanzaron en la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC y en la que la Unión Europea también contribuyó de manera «decisiva» y con una «posición constructiva a la luz del actual contexto de incertidumbre internacional, recoge un comunicado de la Presidencia.

20:17 El expresidente Yanukovich pide a las autoridades ucranianas dejar de dividir a la sociedad en «buenos y malos» El expresidente de Ucrania Víktor Yanukovich ha instado a las autoridades del país que dejen de dividir a la población en «buenos y malos» ucranianos y que reconozcan el punto de vista de aquellos que «evalúan la situación de forma diferente». Durante un discurso, Yanukovich ha pedido también a los dirigentes del país que cesen en sus «mentiras» sobre las supuestas «constantes victorias» del Ejército ucraniano en el marco de la guerra contra Rusia, pues «la situación en el país da testimonio de algo completamente diferente».

19:34 La oposición alemana presiona al Bundestag para que suministre a Ucrania vehículos blindados para transporte de personal Los partidos de la Unión exigen que el gobierno alemán entregue a Ucrania 200 vehículos blindados de transporte de personal, según una moción vista por el periódico alemán Der Spiegel.

18:50 Irlanda denuncia que la agresión «inhumana» de Rusia sobre Ucrania se ceba con los civiles El primer ministro irlandés, Micheal Martin, ha denunciado este miércoles tras visitar Kiev que «la agresión inhumana e inmoral» de Rusia cometida sobre Ucrania se ha cebado con infraestructuras civiles y su población. «La guerra debe terminar. Rusia debe poner fin a su agresión. Hoy visité las ciudades ucranianas de la región de Kiev y todos los líderes de las comunidades locales me han dicho que estos pueblos no tenían bases militares», ha contado.

18:37 La UE trabaja en un mecanismo que permita la confiscación de activos rusos y su uso para la reconstrucción de Ucrania Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que la medida tiene como objetivo restaurar la justicia. Agregó que la Unión Europea busca utilizar los activos del gobierno ruso y los oligarcas rusos para la reconstrucción de Ucrania.

18:22 Scholz dice que Alemania está dispuesta a dar garantías de seguridad a Ucrania, pero no al estilo de la OTAN El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo a la emisora ARD que Alemania está discutiendo con los aliados dar garantías de seguridad a Ucrania, pero estas no serán las mismas que para un miembro de la OTAN. En marzo, la delegación ucraniana en las conversaciones de paz con Rusia dijo que Ucrania estaba buscando garantías de seguridad al estilo de la OTAN de parte de Occidente.

18:18 Zelenski ve un «error» impedir a los hombres en edad militar salir de su localidad y elimina la medida El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha tildado de «error» la decisión anunciada por el Ministerio de Defensa de impedir a los hombres en edad militar salir de su localidad sin permiso y ha suprimido la medida. El Ministerio de Defensa de Ucrania anunció el martes que los hombres en edad militar, de entre 18 y 60 años, no podrían abandonar la región en la que viven sin antes pedir permiso a las Fuerzas Armadas, apelando a la ley marcial que está en vigor desde el inicio de la invasión rusa en febrero.

17:40 Un diputado del partido de Zelenski, acusado de alta traición La Oficina del Fiscal General dijo que había acusado a Oleksiy Kovalyov, quien anteriormente fue legislador del partido del presidente Volodimir Zelenski, de alta traición. Según la investigación, Kovalyov apoyó públicamente a las tropas rusas y acordó servir en el gobierno de ocupación proruso de Jersón. Kovalyov fue expulsado del partido de Zelenski en mayo.

16:38 Control turco a un carguero ruso con que transporte trigo ucraniano robado Rusia admitió este miércoles que las autoridades turcas estaba llevando a cabo controles en el "Zhibek Zholy", un buque de carga de bandera rusa que, según Kiev, transporta trigo ucraniano robado. «El barco está en el puerto de Karasu [en el Mar Negro]. Se están llevando a cabo los procedimientos habituales, incluido un control sanitario», dijo un portavoz de la cancillería rusa, Alexéi Zaitsev.

16:01 La Duma amplía el margen de su Fiscalía para el cierre directo de medios extranjeros La Duma o Cámara Baja de Rusia ha aprobado este miércoles enmiendas a la ley de medios que permiten a la Fiscalía ,sin tener que pasar por la Justicia, cerrar medios extranjeros en respuesta a la discriminación de medios rusos en sus países o por "noticias falsas" sobre la Constitución o el Ejército ruso.

15:47 Estonia anuncia ayudas de dos millones de euros para la reconstrucción de la región ucraniana de Yitomir Las autoridades de Estonia han anunciado un paquete de ayudas de dos millones de euros destinados a la reconstrucción de la región ucraniana de Yitomir, al oeste de Kiev, una vez finalice la guerra. El dinero será entregado de cara a finales de año y servirá, especialmente, para construir una guardería y varias infraestructuras educativas, según informaciones de la cadena ERR.

15:42 Rusia creará un movimiento nacional para enseñar valores patrióticos a niños y adolescentes Los diputados rusos han aprobado la creación de un movimiento nacional para niños y adolescentes. Estará orientado en particular a enseñarles valores patrióticos, un sistema similar a las organizaciones juveniles soviéticas. Abierto a todos los niños a partir de los seis años, el movimiento, que será financiado por el Estado, está llamado a "preparar a los niños y jóvenes para la vida en sociedad, formando su visión del mundo a partir de los tradicionales valores espirituales y morales rusos (...), así como inculcarles el amor y el respeto por la Patria", según los autores de la iniciativa.

15:32 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llamado este miércoles a la unidad y coordinación entre Estados miembros para prepararse ante el riesgo de que Rusia corte todo el suministro de gas a Europa, una amenaza ante la que ha advertido a los socios comunitarios para no caer en el «egoísmo y proteccionismo» que se vieron en los primeros meses de pandemia.

15:16 Von der Leyen avisa del riesgo de que Rusia corte todo el suministro de gas a Europa Bruselas presentará el 20 su plan de emergencia y los 27 lo estudiarán en reunión extraordinaria de ministros

15:03 Medvédev advierte a EE.UU.: «Castigar a una potencia nuclear por la guerra pone en peligro a la humanidad» El expresidente ruso, y vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev dijo el miércoles a Estados Unidos que los intentos de Occidente de castigar a una potencia nuclear como Rusia por la guerra en Ucrania corren el riesgo de poner en peligro a la humanidad. La invasión rusa de Ucrania ha desencadenado la crisis más grave en las relaciones entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, cuando muchos temían que el mundo estuviera al borde de una guerra nuclear. Los intentos de utilizar los tribunales para investigar las acciones de Rusia en Ucrania (en alusión a los crímenes de guerra en plena contienda) serían, según Medvédev, inútiles y supondrían un riesgo de devastación mundial. Informa Reuters

14:07 La CE anuncia una conferencia de alto nivel para la reconstrucción Ucrania La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha anunciado la convocatoria de una conferencia de alto nivel para la reconstrucción de Ucrania después del verano, tras un primer encuentro este lunes en Lugano (Suiza) en el que Kiev ha comenzado a plantear proyectos para la rehabilitación del país. "Para la reconstrucción de Ucrania, necesitamos a los mejores. Por eso, junto a la presidencia alemana del G7, convocaremos una conferencia de alto nivel tras el verano. Nunca antes hemos enfrentado un reto de reconstrucción tan colosal", reconoció Von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

13:07 Muere unos de los comandates del regimiento bielorruso Kastus Kalinovsky que combate a favor de Ucrania El comandante de unos los batallones del regimiento bielorruso Kastus Kalinovski que combate a los rusos en Ucrania, Ivan 'Brest' Marchuk, ha fallecido durante el asedio a la ciudad de Lisichansk, en Lugansk.

12:00 Rusia responde al posible encuentro entre Lavrov y Blinken con una canción de Britney Spears El Gobierno de Rusia ha respondido a EE.UU. sobre la posibilidad de una reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en los márgenes de la cumbre del G20 en noviembre con parte de la letra de la canción de Britney Spears 'Baby one more time'. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha afirmado en su cuenta en Telegram que las palabras del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, "suenan como una letra de la canción Baby one more time de Britney Spears", y remite a una parte de la canción.

11:30 Kiev alerta de reconocimientos aéreos de Moscú para atacar la Isla de las Serpientes Los rusos han realizado un reconocimiento aéreo para impactar en la Isla de las Serpientes reconquistada en los últimos días por las tropas ucranianas. "Intentaron hacer un reconocimiento aéreo, intentaron atacar. Pero después de ver la amenaza de cómo se pueden usar nuestras armas con el acercamiento de sus aviones, han cambiado sus intenciones y se mantienen alejados por ahora", dijo la portavoz Natalia Zmiiny, jefa del Centro de Prensa de la Coordinación Unida de las Fuerzas de Defensa de sur de Ucrania, informa UNIAN .

10:50 Lavrov responsabiliza a Occidente de las muertes de civiles en Donbass Las afirmaciones de Ucrania de que el Ejército ruso ha atacado las propias ciudades rusas (para frustrar la entrega de armas occidentales) son "una mentira", según ha asegurado el canciller ruso Sergei Lavrov en la rueda de prensa, tras la entrevista con el canciller vietnamita Bui Thanh Son.

10:48 La ONU alerta de que aumenta el riesgo de accidente en la central de Zaporiyia en manos rusas La agencia nuclear de Naciones Unidas ha advertido de que cada día que pasa aumenta el riesgo de un accidente por las condiciones de trabajo, con el consiguiente riesgo para la seguridad.

09:54 Rusia aprueba leyes para implantar una economía de guerra a pesar de que niega que la haya Los legisladores rusos dieron el martes el primer sello de aprobación a dos proyectos de ley que autorizarían al gobierno a obligar a las empresas a suministrar bienes al ejército y a sus empleados a trabajar horas extras para apoyar la invasión rusa de Ucrania.

09:50 Al menos 5 muertos y 21 heridos en últimos ataques rusos en Donetsk Al menos 5 civiles han muertos y otros 21 han resultados heridos en los últimos ataques rusos en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, donde se ha recrudecido la ofensiva militar lanzada por Moscú.

"¡Rusia continúa matando civiles! El 5 de julio, los rusos mataron a cinco residentes civiles de la región de Donetsk: dos en Avdiivka, uno en Sloviansk, uno en Krasnohorivka y uno en Kurakhove", informó este miércoles Pavlo Kyrylenko, jefe de la administración Militar regional en su canal de Telegram. Kyrylenko agregó que 21 civiles sufrieron heridas como resultado de los ataques rusos.

09:09 Letonia reinstaura el servicio militar obligatorio ante las tensiones con Rusia El ministro de Defensa de Letonia, Artis Pabriks, ha anunciado que el país báltico reimpondrá el servicio militar obligatorio ante las crecientes tensiones con Rusia en medio de la guerra en Ucrania. "El actual sistema militar de Letonia alcanzó su límite. Al mismo, tiempo no hay motivo para pensar que Rusia cambiará su comportamiento", declaró Pabriks a periodistas. Letonia había suprimido el servicio después de unirse a la OTAN. Desde 2007, sus fuerzas armadas han estado conformadas por soldados de carrera y voluntarios de la Guardia Nacional.

21:05 Una Eurocámara dividida decide mañana si tumba la clasificación del gas y nuclear como inversiones verdes El pleno del Parlamento Europeo votará mañana la propuesta de la Comisión Europea de incluir el gas y la nuclear en la clasificación de inversiones en energías verdes, después de un debate parlamentario este martes en el que se han oído voces a favor y en contra. El pleno de la Eurocámara ha estado dividido entre los rechazos a la propuesta de taxonomía del Ejecutivo comunitario de los socialistas europeos, los verdes y la izquierda europea, el posicionamiento a favor de los liberales europeos (Renew Europe) y las posiciones divergentes dentro de los 'populares', que barajan dar libertad de voto por las distintas sensibilidades entre sus delegaciones si bien el portavoz del grupo ha manifestado su intención de votar en contra del acto delegado.

19:24 Rusia subraya que logrará sus objetivos en Ucrania pese a la «ayuda militar» occidental a Kiev El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ha destacado este martes que el país logrará los objetivos de su invasión en Ucrania «a pesar de la entrega de ayuda militar» a Kiev por parte de países occidentales. «A pesar de la entrega de asistencia militar a Ucrania por parte de Estados Unidos y Occidente, incluido el aumento de la entrega de armas legales, los objetivos serán logrados», ha dicho, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

18:10 Un tribunal ucraniano prohíbe el Partido Comunista de Ucrania Este martes un tribunal de Leópolis prohibió el Partido Comunista de Ucrania y Shchaslyva Ukraina, un partido de bajo perfil dirigido por el exministro de Finanzas prorruso, Oleksandr Klymenko, según el organismo de control electoral ucraniano Chesno. Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, Ucrania ha prohibido 11 partidos prorrusos.

17:39 El SBU detiene a un hombre sospechoso de espiar para Rusia en Járkov Un residente local de 41 años recogía información sobre la ubicación de unidades militares, instalaciones y fortificaciones de defensa, y la pasaba a las fuerzas rusas, según el Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU. Informa 'The Kyiv Independent'

16:49 Ucrania y sus aliados perfilan las bases de la reconstrucción tras la guerra Ucrania y sus aliados acordaron este martes en Suiza los principios que deberán guiar la reconstrucción del país tras la guerra, que incluyen la lucha contra la corrupción y la aplicación de importantes reformas para impulsar la transparencia. Al cierre de la reunión de dos días que congregó a dirigentes políticos de 40 países, representantes de instituciones internacionales y empresarios en Lugano, en el sur de Suiza, los asistentes firmaron una hoja de ruta con los principales ejes para la reconstrucción del país. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya advirtió que la tarea será «colosal».

16:08 Zelenski mantiene una conversación telefónica con Johnson y agradece el apoyo «inquebrantable» de Reino Unido El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha mantenido este martes una conversación telefónica con el primer ministro británico, Boris Johnson, al que ha dado las gracias por un apoyo que considera «inquebrantable» en plena guerra con Rusia. Ambos han abordado los últimos acontecimientos registrados en el marco de la invasión rusa del territorio y han hablado, además, de la crisis alimentaria que sufre el mundo y las garantías de seguridad para Ucrania. «Agradezco la inquebrantable ayuda del Reino Unido a Ucrania y la reciente decisión de proponer 1.000 millones de libras (1.100 millones de euros) en ayudas para garantizar la seguridad, así como las ayudas de 100 millones de libras (unos 116 millones de euros) anunciadas hoy», ha matizado.

15:43 Zelenski cree que Bielorrusia no se dejará arrastrar a la guerra junto a Rusia El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que «cree» que Bielorrusia, un aliado de Moscú, no se dejará «arrastrar» a la guerra que Rusia lanzó contra su país. «Creemos que Bielorrusia no se dejará arrastrar a esta guerra, pero hay provocaciones, y seguirán habiendo», dijo en un discurso pronunciado por videoconferencia ante el foro anual del grupo 'The Economist', en Atenas.

14:34 La oposición venezolana critica la visita del ministro de Exteriores a Moscú Varios dirigentes de la oposición venezolana han criticado duramente la visita del titular de exteriores, Carlos Faría a Moscú para reunirse con su homólogo Serguei Lavrov con el fin de estrechar relaciones. Entre ellos se encuentran Juan Guaidó, Leopoldo Lopez y Carlos Vecchio. mientras continúa la atroz guerra en Ucrania. Informa Ludmila Vinogradoff desde Caracas.

14:17 Nueva Zelanda prohíbe la importación de oro de Rusia en respuesta a la invasión El Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado este martes la prohibición de la importación de oro de Rusia, en el marco de las medidas punitivas contra Moscú por la invasión de Ucrania, iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Informa Ep



14:01 Tras perder Luhansk, las fuerzas ucranianas se reúnen para defender Donetsk

Las fuerzas rusas fijaron el martes sus próximos objetivos en la provincia ucraniana de Donetsk, en el este del país, después de que el presidente Vladimir Putin se adjudicara la victoria en la vecina provincia de Luhansk y de que la guerra de cinco meses entrara en una nueva fase. Informa Reuters

13:42 Putin podría haber ordenado una pausa a sus tropas para reorganizarse tras la toma de Lugansk

13:24 Zelenski afirma que Rusia podría invadir otro estado y la acusa de lanzar misiles desde Bielorrusia El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que Rusia podría invadir otro estado y ha denunciado nuevamente que esté usando suelo bielorruso para lanzar misiles contra su país. «Nadie puede descartar una nueva invasión rusa de otro país vecino. Tal eventualidad es posible», advirtió Zelenski, en alusión a Bielorrusia, en una intervención por internet al comienzo de la conferencia anual de The Economist en Grecia. Subrayó que Rusia está buscando «espacio» para aplicar nuevas tácticas antidemocráticas y recordó que ya en 2014, con la invasión de Crimea, evitó dar garantías de seguridad a través del diálogo.

13:13 Mongolia asegura que el nuevo gasoducto China-Rusia avanza según lo previsto La ministra de Exteriores de Mongolia, Battsetseg Batmunkh, aseguró hoy durante una reunión en Ulán Bator con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que el proyecto de construcción del nuevo gasoducto Rusia-China por suelo mongol «avanza según lo previsto». El gasoducto prevé la construcción de una tubería de 962 kilómetros con cinco estaciones de compresión a través de territorio mongol. El plan, firmado en 2016, forma parte de la conocida oficialmente como Iniciativa de la Franja y la Ruta impulsada por China, en su búsqueda por ampliar su área de influencia.

12:50 Rusia exporta a Turquía grano robado a Ucrania, según una investigación Así lo afirma una investigación del grupo de periodistas del programa audiovisual Skhemy que produce Radio Free Europe.

12:17 Suecia y Finlandia se convierten en miembros 'de facto' de la OTAN tras la firma del protocolo de adhesión Los dos países nórdicos solicitaron conjuntamente su entrada en la OTAN el pasado 18 de mayo Los ministros de Finlandia y Suecia con el secretario general de la OTAN durante la firma del protocolo de adhesión a la Alianza

12:03 Londres reforzará las leyes de Internet para luchar contra la desinformación rusa

Reino Unido ha anunciado este lunes que reforzará las leyes de Internet y las empresas tecnológicas estarán obligadas a proteger a los internautas de "la desinformación patrocinada por el Estado", ya que supone una "amenaza" para la sociedad y la democracia de Reino Unido, en virtud de los cambios introducidos en un histórico proyecto de ley sobre seguridad en línea.



11:34 Reino Unido impone nuevas sanciones a Bielorrusia por «facilitar activamente» la invasión de Ucrania

El Gobierno de Reino Unido ha anunciado la imposición de nuevas sanciones contra Bielorrusia por «facilitar activamente» la «invasión ilegal» de Ucrania, desatada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. «El paquete extiende a Bielorrusia algunas de las medidas significativas adoptadas contra Rusia, incluida la prohibición de importación y exportación de bienes por valor de cerca de 60.000 millones de libras (alrededor de 69.660 millones de euros)», ha dicho el Ejecutivo británico en un comunicado publicado en su página web.



11:17

El canciller de Maduro reitera su apoyo a Putin El canciller del régimen de Nicolás Maduro y ex embajador, Carlos Faría, se reunió ayer en Moscú con su par Serguei Lavrov, para revisar las relaciones bilaterales y ratificar su apoyo a la guerra contra Ucrania del presidente Vladimir Putin. No hubo declaraciones de la reunión pero la visita del exembajador chavista en Moscú, que fue duramente criticada y repudiada por los líderes venezolanos de la oposición como Juan Guaidó y Leopoldo López, coincidió con el avance del Ejército ruso en Lugansk, donde Putin logra hacerse con el control de la zona oriental de Ucrania pese a la resistencia de las fuerzas ucranianas. Informa desde Caracas Ludmila Vinogradoff

10:32 Rusia amenaza con no suministrar a Japón ni petróleo ni gas Así lo ha asegurado hoy el vicepresdiente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dmitri Medvedev Informa Reuters

10:15 Putin ataca con misiles Mykolaiv Las fuerzas rusas han lanzado un ataque con misiles esta mañana contra la parte norte de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, y han continuado bombardeando comunidades en la región, informó el servicio de prensa en Facebook de la administración estatal regional, según Ukrinform . Hay dos bases militares en la zona. En la mañana del 5 de julio, los ocupantes dispararon cohetes contra Mykolaiv. Rescatistas, médicos, equipos de emergencia y operadores de servicios públicos ya están trabajando", dice la administración sin precisar si hay heridos o víctimas