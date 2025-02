Guerra Ucrania - Rusia, última hora de hoy en directo | Guterres dice que la anexión rusa de las regiones ucranianas sería una «escalada peligrosa»

Tras la proclamada victoria del Kremlin en los referendos ilegales para anexionarse las cuatro regiones prorrusas ocupadas de Ucrania, este viernes Vladimir Putin oficializará la adhesión. Además, el mandatario ha enviado ya al primer grupo de ciudadanos movilizados y prosigue el éxodo de ciudadanos rusos para evitar ir al frente. Aunque no se ha dado la orden de cerrar las fronteras, en algunos puntos lo están, de facto, ya que los devuelven para la leva. EE.UU., Polonia y Bulgaria instan a sus nacionales a que abandonen Rusia en previsión del cierre fronterizo.

Los servicios de seguridad rusos (FSB) anunciaron este lunes la detención del cónsul general japonés radicado en Vladivostok (este) por, supuestamente, haber realizado labores de espionaje, informaron agencias de noticias. «Un diplomático japonés fue detenido en flagrante delito mientras recibía información confidencial a cambio de dinero, sobre la cooperación de Rusia con otro país de la región de Asia-Pacífico», indicó el FSB en un comunicado, citado por agencias de noticias rusas. El hombre, Motoki Tatsunori, fue declarado 'persona non grata' por Moscú.

El 26 de septiembre, Yevhen Balytskyi, representante de Rusia en las zonas ocupadas de la región de Zaporiyia declaró que los "voluntarios" locales se unirán al ejército ruso en su lucha contra Ucrania tras el falso referéndum de adhesión a Rusia. Informa 'The Kyiv Independent'

El expresidente ruso Dimitri Medvédev dijo el martes que Moscú tiene derecho a defenderse con armas nucleares si se la empuja más allá de sus límites y que esto «ciertamente no es un engaño».

Rusia no presentará ninguna película para los Óscar, anunció el lunes la Academia rusa de cine, en un momento en el que Estados Unidos y Rusia viven una de las peores crisis de su historia debido a la ofensiva rusa en Ucrania. La Academia rusa indicó en un comunicado que no presentará ningún filme para competir en la categoría de mejor película extranjera en la gala de 2023.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, anunció este lunes en el Parlamento una próxima "consulta nacional" sobre las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia. Se trata de unas medidas punitivas que considera "fracasadas". "Las sanciones no se impusieron de manera democrática, lo decidieron los burócratas y las élites de Bruselas, pero el pueblo europeo es el que paga el precio", sostuvo Orbán, el único aliado que le queda en la UE al presidente ruso, Vladímir Putin.

El Kremlin dijo el martes que no se puede descartar la posibilidad del sabotaje como la razón detrás del daño a la red de tuberías Nord Stream construida por Rusia en el Mar Báltico. Nord Stream AG, el operador de la red, dijo que los dos gasoductos Nord Stream sufrieron daños «sin precedentes» en un día. «No se puede descartar ninguna opción en este momento», dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en una conferencia telefónica con periodistas cuando se le preguntó si el sabotaje fue la razón del daño.

La cadena nacional sueca SVT informa de que los sismólogos han registrado explosiones cerca de los gasoductos Nord Stream en las últimas 36 horas. En un informe publicado en los últimos minutos la cadena ha revelado que estaciones de medición tanto en Suecia como en Dinamarca registraron fuertes explosiones submarinas en la misma zona de las fugas de gas el lunes. No hay duda de que se trata de explosiones", afirma Björn Lund, profesor de sismología de la Red Sísmica Nacional de Suecia (SNSN). La primera explosión se registró a las 2.03 de la madrugada del lunes y la segunda a las 7.04 de la tarde del lunes. Los avisos sobre las fugas de gas llegaron de la administración marítima a las 13.52 y 20.41 horas del lunes, respectivamente, después de que los barcos detectaran burbujas en la superficie. La SVT ha obtenido las coordenadas de las explosiones medidas y se encuentran en la misma zona donde se registraron las fugas de gas. Además, citó a Lund diciendo sobre las mediciones: "Se puede ver claramente cómo las ondas rebotan del fondo a la superficie. No hay duda de que fue una explosión. Incluso hubo una estación en Gnosjö que lo captó". Informa 'The Guardian'

“El Ministerio de Defensa ruso no ha enviado ninguna solicitud a las autoridades de Kazajstán, Georgia o cualquier otro país por el presunto regreso forzoso a suelo ruso de ciudadanos rusos, y no tiene previsto hacerlo”, dijo el ministerio en un comunicado. declaración.

Moscú dijo que no solicitará la extradición de rusos que viajen al exterior para evitar ser llamados a luchar en Ucrania , después de que miles de hombres en edad militar cruzaran a países vecinos, informa AFP.

Las agencias de seguridad alemanas temen que el Nord Stream 1 quede inutilizado para siempre después de las importantes fugas que se han producido tanto en el Nord Stream 1 como en el Nord Stream 2 en el Mar Báltico, informó el diario alemán 'Tagesspiegel', citando fuentes gubernamentales. Si las fugas en las dos líneas del Nord Stream 1 no se reparan rápidamente, grandes volúmenes de agua salada fluirán hacia las tuberías y causarán corrosión, según el periódico.

Desde este miércoles, la popular red social rusa VK (antes VKontakte) y el servicio de correo electrónico Mail.ru ya no están disponibles para su descarga en la App Store de ningún país. En un comunicado, Apple citó los conflictos con las sanciones británicas como motivo de la retirada. Las aplicaciones ya descargadas pueden seguir utilizándose, según Apple.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić , ha dicho que no reconocerá los resultados de los llamados referendos celebrados en cuatro regiones de Ucrania parcialmente ocupadas por fuerzas rusas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia condenó el miércoles los referéndums en los territorios ucranianos ocupados por Rusia. "Hacemos un llamado a los miembros de la comunidad internacional para que no reconozcan la legitimidad de estos pseudo-referéndums y sus 'resultados', que de ninguna manera pueden reflejar la voluntad de la gente de estas regiones, que a menudo fueron obligadas a votar por la fuerza", dijo el dijo el ministerio en un comunicado.

«Estamos en Bucha. Nuestra defensa está estancada, estamos perdiendo esta guerra. Nos han dado orden de matar a todas las personas que veamos (...) Putin es un idiota. Quiere tomar Kiev, pero no hay forma de hacerlo", dijo uno de los soldados rusos en los audios a los que el citado diario ha tenido acceso.

El diario estadounidense 'The New York Times' ha sacado a la luz audios verificados de soldados rusos hablando por teléfono desde el campo de batalla en Ucrania con sus familiares en Rusia, y en los que critican la gestión de Putin de la guerra, las pésimas condiciones de sus regimientos o la dificultad para hacer frente a las tropas ucranianas.

«En los siete días transcurridos desde que el presidente Putin anunció la movilización parcial, ha habido un éxodo considerable de rusos que buscan evadir la convocatoria. Si bien los números exactos no están claros, es probable que exceda el tamaño de la fuerza de invasión total que Rusia desplegó en febrero de 2022. Los que presentan rentas más acomodadas y altos niveles educativos representan la mayoría de los que quieren dejar el país. Es probable que el impacto económico interno de la reducción de la disponibilidad de mano de obra y la aceleración de la "fuga de cerebros" sea cada vez más notable».

Rusia ha enviado a Ucrania al primer grupo de militares reclutados tras la movilización parcial ordenada por el presidente del país, Vladímir Putin, según ha afirmado un alto cargo militar estadounidense bajo condición de anonimato a The New York Times y otros medios americanos.

El primer ministro en funciones italiano, Mario Draghi, ha garantizado este jueves durante una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que Italia no reconocerá los referéndums rusos de anexión llevados a cabo en zonas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia.

"Cualquier decisión de proceder a la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia no tendría ningún valor legal y merece ser condenada", dijo Guterres a los periodistas.