Guerra Ucrania - Rusia, en directo | Al menos nueve muertos por un bombardeo ruso sobre un mercado en Donetsk

El jefe de la Inteligencia de Reino Unido, Jeremy Fleming, ha afirmado este martes que es posible que los países de Occidente no puedan ver venir a tiempo un ataque nuclear ruso. "Me gustaría pensar que con nuestros aliados tendríamos una buena oportunidad de detectarlo, pero, por supuesto, nunca hay garantías en este espacio", ha dicho Fleming durante una conferencia de seguridad, según ha recogido el diario británico 'The Telegraph'.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que cree que su homólogo ruso, Vladimir Putin, es un "actor racional" que, sin embargo, ha calculado mal su capacidad para invadir Ucrania y reprimir a los ucranianos. "Creo que (Vladimir Putin) es un actor racional que ha calculado mal de manera significativa", ha asegurado el mandatario estadounidense durante una entrevista con la cadena CNN, añadiendo que no obstante sus objetivos sí eran irracionales. El mandatario estadounidense confía en que su homólogo ruso no cruce la línea roja de lanzar un ataque nuclear. Informa Ep

El Gobierno ucraniano instó este martes a la población a «limitar» su consumo de electricidad tras una oleada de bombardeos rusos perpetrados desde la víspera contra infraestructuras energéticas en varias regiones. «Hoy, les pedimos que limiten el consumo de electricidad. También, durante las horas punta -de cinco de la tarde a once de la noche-, que no enciendan aparatos que consuman mucha energía», publicó el primer ministro ucraniano, Denis Shymhal, en Telegram. El dirigente ucraniano citó las «placas eléctricas, las teteras eléctricas» y «los radiadores, los hornos y las planchas, los microondas, las cafeteras, las lavadoras y los lavavajillas».

El Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad finlandés ha publicado este martes unas nuevas directrices con las que revisa las emitidas hace ya 20 años. Ahora, el yodo medicinal ya no se recomienda en el caso de adultos con más de 40 años, por entender que no tienen tanto riesgo de desarrollar un cáncer de tiroides en caso de una exposición a la radiación.

En un mensaje en Telegram, recogido por la agencia Unian, el presidente de Energoatom, Petró Kotin, precisa que el viernes hacia las 16.00 hora local una patrulla paró en la carretera hacia Enerhodar el vehículo en el que viajaba Murashov, a quien detuvieron, vendaron los ojos y llevaron a un lugar desconocido. No hay datos sobre suor el momento todavía no hay información sobre el paradero y el destino de Ihor Murashov", agrega el comunicado. Kotin recuerda que Murashov es "el principal y máximo responsable de la seguridad nuclear y radiológica de la central nuclear de Zaporiyia" y subraya que "su detención supone una amenaza para el funcionamiento de la mayor central nuclear de Europa".

La agencia rusa de supervisión financiera, Rosfinmonitoring, ha añadido al gigante tecnológico estadounidense Meta Platforms Inc. a su lista de "terroristas y extremistas", informó el martes la agencia de noticias Interfax. Un tribunal de Moscú rechazó en junio un recurso de Meta tras ser declarada culpable de "actividad extremista" en Rusia en marzo. En el tribunal, el abogado de Meta dijo entonces que ésta no llevaba a cabo actividades extremistas y que estaba en contra de la rusofobia.

21:17

Ucrania no se siente «intimidada» por los bombardeos rusos, afirma Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró el lunes que su país no se siente «intimidado» por los bombardeos realizados por Rusia, que afectaron importantes infraestructuras energéticas y causaron al menos once muertos. «Ucrania no puede ser intimidada. No puede serlo, porque está unida. A Ucrania no se le puede parar», declaró Zelenski en un video difundido en las redes sociales, en el que prometió combates «aun más dolorosos» para las tropas rusas en el frente.