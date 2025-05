Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Rusia denuncia un ataque ucraniano con bombas de racimo en la región de Briansk

Sigue en directo las últimas noticias de la guerra entre Ucrania y Rusia y todas las noticias relacionadas con los países implicados, Rusia y Ucrania, y con sus respectivos líderes, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski.

Josep Borrell, máximo responsable diplomático de la UE, sugirió en julio crear un fondo para reembolsar a los Estados miembros los gastos de las donaciones de armas a Ucrania. El dinero se destinaría a equipos letales y no letales, y permitiría contribuir también a los países que se adhieran al principio de neutralidad.

El Kremlin dijo el lunes que creía que la decisión del Congreso de Estados Unidos de aprobar un proyecto de ley de financiación provisional que omitía la ayuda a Ucrania era un revés temporal para Kiev , pero pronosticó que la fatiga de la guerra en Occidente aumentará y dividirá cada vez más la opinión. El Congreso aprobó el sábado una ley que prorrogaba la financiación durante más de un mes para evitar un cierre del gobierno, pero no incluía ninguna ayuda para Kiev, a pesar de que Washington es el mayor patrocinador financiero y militar de Ucrania.

El magnate sudafricano, que es dueño de la red social X, antes conocida como Twitter, publicó el domingo un montaje fotográfico irónico que muestra al presidente ucraniano muy tenso, con un mensaje que dice: «Cuando hace más de cinco minutos que no pides miles de millones de dólares en ayuda».

El ministro alemán no ha descartado aumentar la contribución de militares alemanes a la misión de mantenimiento de la paz de la OTAN en Kosovo, la KFOR, como ha hecho Reino Unido, pero ha sostenido que no hay planes para ampliar la cifra por el momento.

«Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que se interrumpa el apoyo estadounidense a Ucrania. Hay demasiadas vidas en juego, demasiados niños, demasiada gente . Espero plenamente que el presidente de la Cámara (de Representantes) y la mayoría de los republicanos del Congreso mantengan su compromiso de garantizar la aprobación del apoyo necesario para ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión y la brutalidad rusa», ha agregado el mandatario.

« Este acuerdo evita la crisis inmediata , pero termina en solo 44 días. E insto encarecidamente a mis compañeros republicanos del Congreso a que no esperen 44 días. No pierdan el tiempo como hicieron este verano y aprueben un acuerdo presupuestario de un año de duración. Cumplan el acuerdo que hicimos hace unos meses, cuando amenazaban con incumplir nuestra deuda nacional», ha asegurado Joe Biden, según un comunicado de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este lunes al Partido Republicano apoyar el presupuesto para todo un año y así no poner en peligro el envío de ayuda a Ucrania.

«Las Fuerzas Armadas de Ucrania dispararon municiones de racimo contra la aldea de Klimovo. Según la información preliminar, no hubo víctimas. Se registraron daños en varios edificios residenciales y construcciones anexas», ha publicado el gobernador de la región, Alexander Bogomaz, en su canal oficial de Telegram.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, inspeccionó este martes los carros de combate ‘Leopard 2’ y los blindados CV-90 entregados por los países aliados para hacer frente a la agresión rusa. Zelenski dijo en las redes sociales que había inspeccionado el equipamiento de sus soldados y, en particular, «los tanques ‘Leopard 2’ y los vehículos de combate de infantería CV-90, que participaron en los combates en dirección a Kupyansk». El mandatario ucraniano subrayó que «los soldados están satisfechos».

El ministro de Exteriores de Alemania, Boris Pistorius, ha aseverado que Rusia representa por el momento una «amenaza temporal» y ha remarcado que «al menos durante los próximos años» será imposible retomar relaciones de amistad con el país euroasiático después de su invasión a gran escala de Ucrania. Durante una entrevista para la radiotelevisión estonia ERR, Pistorius no ha descartado que Rusia pueda ser un socio fiable en el futuro, pero sí que ha recalcado que Berlín no tiene «ninguna duda al respecto» de la amenaza que supone Moscú, y «no permitirá» tampoco que nadie lo dude.

Captura de pantalla de un vídeo compartido el 28 de junio por el grupo ruso de defensa de los derechos de los presos Gulagu.net. Muestra a combatientes de un escuadrón Storm-Z explicando que ya no lucharán en Ucrania, en protesta por el trato recibido de sus comandantes. Reuters

Rusia no tiene previsto movilizar más hombres para luchar en Ucrania, ya que en lo que va de año se han alistado más de 335.000 para combatir en las fuerzas armadas o en unidades voluntarias, declaró el martes el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Rusia ha estado reforzando sus fuerzas armadas y aumentando la producción de armas en previsión de una larga guerra en Ucrania, donde las líneas del frente apenas se han movido en un año.

El Ministerio de Defensa bielorruso dijo el martes que había iniciado ejercicios para comprobar la preparación para el combate de sus fuerzas armadas . «Las tropas marcharán lo antes posible a las zonas designadas y después se cumplirán las normas normativas en materia de entrenamiento de combate», dijo el Ministerio. No especificó cuándo terminarían los ejercicios. Las maniobras tendrán lugar en las regiones de Minsk y Vitebsk y en ellas participarán material militar y aviación.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, junto a un vehículo blindado de combate sueco CV90 mientras visita una posición de las tropas ucranianas en una línea del frente, en un lugar no revelado. Reuters

"Sabemos que la contraofensiva no ha ido tan lejos ni tan rápido como los ucranianos querían. Y siguen luchando todos los días. (...) El tiempo no es nuestro amigo. Tenemos de seis a ocho semanas más de buen tiempo aquí antes de que las cosas se pongan realmente difíciles para ambos bandos, francamente, para luchar. (...) Cualquier interrupción en la financiación va a ser perjudicial para Ucrania", ha añadido.

El portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, ha asegurado este martes que los fondos aprobados para ayudar a Ucrania podrían agotarse "en un par de meses" si el Partido Republicano no apoya el presupuesto anual. "Creo que, dado lo que nos queda (de los fondos aprobados) y dado el ritmo al que hemos estado prestando apoyo, estamos hablando quizás de un par de meses o así, aproximadamente (...) depende de lo que está pasando en el campo de batalla y de lo grandes que sean los paquetes y qué capacidades necesite Ucrania", ha asegurado Kirby durante una rueda de prensa.

Un incendio se declaró en la fundición de aluminio de Krasnoyarsk, propiedad de Rusal, a primera hora de este miércoles, informó la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando a funcionarios del Ministerio de Emergencias local. «Se incendió un transformador en una superficie de 50 metros cuadrados». Según los responsables de emergencias, no hubo víctimas. Se desconoce la causa del incendio. Rusal es el mayor productor de aluminio fuera de China. La fundición de Krasnoyarsk tiene capacidad para producir un millón de toneladas métricas al año.

Rusia podría estar preparando una nueva prueba de misil de crucero de propulsión nuclear, según ha informado el periódico estadounidense 'The New York Times' . El diario recoge imágenes satélite y tomas aéreas de una base rusa en el Ártico que muestran movimientos de aviones y vehículos «similares a los preparativos que precedieron a las pruebas anteriores» en 2017 y 2018. La prueba incluso ya se podría haber llevado a cabo, según han indicado.