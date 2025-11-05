Suscribete a
ANálisis táctico DEL GENERAL (r)

La guerra en Ucrania como detonante de confrontación nuclear

La guerra proporciona un nuevo escenario infectando las relaciones internacionales

Vladímir Putin, durante unos ejercicios en el Ártico
Vladímir Putin, durante unos ejercicios en el Ártico Reuters
Pedro Pitarch

Pedro Pitarch

La prolongación de la guerra en Ucrania está propiciando un nuevo y azaroso escenario en el cosmos geopolítico-estratégico global, infectando las relaciones internacionales tanto entre las grandes potencias como en el seno europeo. Dos piezas de ese novel tablero son actualmente determinantes. ... Por un lado, la reciente gira asiática de Trump. Por el otro, una incipiente escalada nuclear. Trump, en su gira por Malasia, Japón y Corea del Sur ha alcanzado tres objetivos esenciales: fortalecer las alianzas norteamericanas en el Indo-Pacífico; lograr un alivio en su guerra arancelaria con China; y promocionar su figura como pacífico negociador de alcance global. La cumbre Trump-Xi Jinping, el pasado jueves, en los márgenes de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Corea del Sur, resultó de colosal importancia. Ambos líderes discutieron y cerraron algunos temas en el campo económico-comercial. Entre otros, la reducción de aranceles norteamericanos al fentanilo (del 20% al 10%), la eliminación temporal de restricciones chinas al flujo de tierras raras (donde Pekín es potencia dominante), o la suavización de restricciones a las exportaciones recíprocas.

