Guerra Rusia - Ucrania, en directo: Zelenski viaja a Japón para participar en persona en la cumbre del G7

Sigue en directo la última hora de la guerra entre Rusia y Ucrania y las noticias sobre la guerra en territorio ucraniano y todos los actores internacionales dentro del conflicto hoy.

«Recemos al Señor por la atormentada Ucrania: ¡hay tanto sufrimiento allí!», ha exclamado Francisco durante la audiencia general de este miércoles en la plaza de San Pedro. En sus saludos a los fieles de lengua italiana ha instado a rezar «por los heridos, por los niños, por los que han muerto, para que vuelva la paz». El Papa también se ha referido a Ucrania en sus saludos a los fieles polacos al confiar a Dios "todas las cuestiones difíciles» de esta patria y las de otros países, en particular la cuestión de la paz en Ucrania.

Cuando los gobernantes del G7 se reúnan esta semana en Hiroshima, no estarán solos: ocho líderes de grandes economías en desarrollo, que no integran el bloque, fueron invitados para intentar influir en sus posiciones sobre Rusia y China. Las potencias regionales Brasil e India estarán junto a Indonesia, Islas Cook (presidente del Foro de Islas del Pacífico), Comoras (presidente de la Unión Africana), Vietnam, Corea del Sur y Australia en la cumbre de Japón.

«Ellos mismos cerraron todos los caminos para la negociación. Ahora no hay otro camino, excepto el militar», ha zanjado en una entrevista para la agencia Ukrinform el ahora diputado del Parlamento ucraniano. «Cuando hablo con los compatriotas de Crimea y me preguntan cómo están las cosas, cuáles son las perspectivas, digo que lo más probable es que haya una liberación a la fuerza», ha relatado.

El que fuera primer líder del Congreso tártaro de Crimea, Mustafa Dzhemilev, ha asegurado que se han agotado todas las vías diplomáticas posibles para recuperar la península, anexionada por Rusia en 2014, y no hay otro camino que el «militar».

Se trata de iniciativas «generadas por el deseo sincero de ayudar a estabilizar el orden mundial», según Lavrov. «Pero por ahora, a diferencia de nuestros vecinos chinos, no hemos recibido ni de los brasileños ni de los africanos documento alguno», indicó.

Rusia no está al tanto de los detalles de las propuestas de paz presentadas por los países de África y Brasil, pero está dispuesta a estudiarlas, a diferencia de Occidente, que solo acepta el plan de Kiev, declaró hoy el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Un emisario chino continúa este miércoles en Kiev sus gestiones en busca de una solución política al conflicto con Rusia y podría reunirse con el presidente, Volodimir Zelenski, quien espera que Pekín use su influencia sobre Moscú.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania le dijo a un alto enviado chino en las conversaciones en Kiev el miércoles que Kiev no aceptaría ninguna propuesta para poner fin a la guerra con Rusia que implicara la pérdida de territorio o la congelación del conflicto, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. Li Hui, representante especial de China para asuntos euroasiáticos y exembajador en Rusia, visitó Ucrania el martes y miércoles y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, según expresó el ministerio en un comunicado. Informa Reuters

«Ellos mismos cerraron todos los caminos para la negociación. Ahora no hay otro camino, excepto el militar», ha zanjado en una entrevista para la agencia Ukrinform el ahora diputado del Parlamento ucraniano. Informa EuropaPress

El que fuera primer líder del Congreso tártaro de Crimea, Mustafa Dzhemilev, ha asegurado que se han agotado todas las vías diplomáticas posibles para recuperar la península, anexionada por Rusia en 2014, y no hay otro camino que el «militar».

El jefe del organismo de la Unión Europea responsable de la ampliación advirtió el miércoles al aspirante a miembro Bosnia-Herzegovina que los aliados de la UE no visiten Rusia, refiriéndose a una visita anunciada a Moscú por el líder nacionalista serbobosnio Milorad Dodik. El país, que solicitó unirse a la UE en 2016, recibió el estatus de candidato en diciembre pasado debido a la preocupación de que la guerra en Ucrania pudiera desestabilizar la región de los Balcanes. «Necesitamos que Bosnia-Herzegovina sea nuestro aliado», dijo el comisario de Ampliación de la UE, Oliver Varhelyi, en una rueda de prensa en Sarajevo, refiriéndose a la necesidad de un frente común tras la invasión rusa de Ucrania en febrero pasado. Informa Reuters

Andriy Shyrokyh (izquierda), de 13 años, y Maksym Mudrak, de 10 años, vestidos con uniforme de combate y chalecos antibalas caseros, cavan una trinchera y un banquillo mientras juegan un juego de guerra en la aldea de Stoyanka, en la región de Kiev, que fue ocupada por las tropas rusas durante el comienzo de la invasión rusa el año pasado, el 11 de mayo de 2023. Los chicos usan cascos de segunda mano y sus armas no pueden matar, pero la guerra que juegan en un campo de Ucrania es real para ellos y acarrea consecuencias. Más de un año después de la invasión de Rusia, la lucha se ha filtrado en los juegos y visiones del mundo de los niños ucranianos, causando daños que permanecerán para siempre. Foto:AFP

Ucrania ha denunciado ataques aéreos rusos «sin precedentes» contra su capital y otras ciudades en la mañana de este jueves, un día después de alcanzar un acuerdo con Moscú para extender el pacto que le permite exportar grano por el Mar Negro. "Continúa la serie de ataques aéreos contra Kiev, sin precedentes por su potencia, intensidad y variedad", declaró Sergi Popko, jefe de la administración civil y militar de Kiev. No se han registrado víctimas, agregó Popko. En cambio, en la ciudad portuaria de Odesa, una persona ha muerto y otras dos resultaron heridas cuando un misil impactó en una infraestructura industrial, según las fuerzas armadas. Informa AFP.

Las audiencias judiciales iniciales contra Rodnyansky y Vyrypaev se celebraron el 27 de abril, pero el tribunal no las informó hasta el miércoles.

En un comunicado publicado en Telegram, el gobernador de la región, respaldado por Rusia, Sergei Aksyonov, dijo que los vagones cargados de grano se habían descarrilado y que no había heridos.

“Moldavia ya no consume gas ruso, está integrado en la red energética europea tanto técnica como comercialmente”.

Moldavia ya no usa gas natural o electricidad rusos después de reducir su dependencia desde que comenzó la guerra en Ucrania , dijo el jueves el primer ministro Dorin Recean .

Los funcionarios ucranianos han señalado que los avances alrededor de Bajmut no son parte de una contraofensiva más amplia planeada por Kiev para hacer retroceder a las fuerzas rusas.

No especificó durante qué período se habían obtenido las ganancias. Reuters no pudo verificar la situación del campo de batalla.

«A pesar de que nuestras unidades no tienen una ventaja en equipo... y personal, continuaron avanzando sobre los flancos (rusos) y cubrieron una distancia de 150 a 1.700 metros (165 a 1.850 yardas)», militares. dijo el portavoz Serhiy Cherevatyi en comentarios televisados.

El legislador, que se negó a ser identificado porque el acuerdo aún no era público, dijo que los costos relacionados probablemente serían asumidos principalmente por la parte japonesa.

«Recientemente decidí que estoy listo para regresar a la Federación Rusa. Me puse en contacto con la embajada rusa en Oslo para pedir ayuda, para facilitar mi regreso», dijo Medvedev en uno de los cinco videos cortos, y agregó que hizo esta decisión por su cuenta.

El joven de 26 años dijo que se sentía como «una especie de niño en un gran juego» del que ya no quería ser parte.

«La guerra no solo no detuvo la lucha contra la corrupción, sino que agregó motivación a nuestro trabajo», dijo el jefe de SAPO, Oleksandr Klymenko, en un comunicado.

"Por favor, no abandonen los flancos", dijo, dirigiéndose al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y a Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor.

“Hago un llamamiento a la máxima dirección del Ministerio de Defensa, públicamente, porque mis cartas no se leen”, dijo Prigozhin.

Prigozhin, quien ha acusado repetidamente a los altos mandos militares de Rusia de no hacer lo suficiente para respaldar a sus hombres, pidió al Ministerio de Defensa que haga todo lo posible para proteger los flancos de Bajmut después de lo que él alegó fue una retirada.

Reuters no pudo verificar su afirmación y no hubo comentarios inmediatos del Ministerio de Defensa.

«De hecho, un grupo de países enviará una delegación, que también estará en Moscú», dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y agregó que aún no se han acordado las fechas exactas.

Los detalles del plan africano no se han revelado públicamente, pero el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dicho que tanto el presidente ucraniano Volodimir Zelenski como el ruso Vladimir Putin acordaron reunirse.

Así, ha dicho que el Ejército austriaco solo trabajará sobre el terreno una vez haya finalizado la guerra, pues «cualquier otra cosa sería contraria a la ley constitucional». Asimismo, ha señalado que no hay garantías de que alguna de las partes utilice esa retirada para lanzar luego ataques sobre zonas libres de minas. Informa EuropaPress

La ministra de Defensa de Austria, Klaudia Tanner, ha señalado este jueves que actualmente no es posible «distinguir entre desminado humanitario y militar» en Ucrania, después de que el presidente, Alexander van der Bellen, reprochara las dudas que, a su juicio, muestra el gabinete de Karl Nehammer en este campo.

El Gobierno de China ha alertado este jueves de que Ucrania no puede convertirse en «frontera de confrontación» entre las principales potencias y ha pedido a las partes evitar tomar acciones que puedan agudizar aún más la crisis , un día después de la visita del enviado especial de Pekín a Kiev para hablar sobre el conflicto.

No se brindaron detalles inmediatos sobre cuándo llegaría el gobernante ucraniano, quien inicialmente tenía previsto dirigirse a los líderes del G7 el domingo por videoconferencia.